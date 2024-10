Fire HD 8: Neue Amazon-Tablets für Erwachsene und Kinder

Amazon hat kurz vor den am Dienstag beginnenden „Prime Deal Days“ noch neue Hardware vorgestellt. Die günstigen „Fire HD 8“-Tablets sind jetzt in einer überarbeiteten Version erhältlich und die beiden für Kinder optimierten Varianten wurden direkt um 44 Prozent im Preis reduziert.

In der neuesten Generation haben die „Fire HD 8“-Tablets mit 3 GB mehr als doppelt so viel Arbeitsspeicher an Bord wie ihre Vorgängergeneration, was für eine höhere Leistung beim Streamen, Spielen, Websurfen und der Benutzung von Apps sorgen soll. Amazon hat zudem die integrierte Rückkamera aufgewertet, hier ist jetzt ein Modell mit 5 Megapixeln an Bord. Die Akkulaufzeit der neuen Modelle wird mit bis zu 13 Stunden angegeben.

In der Standardversion des Fire HD 8 kann man zwischen 32 GB und 64 GB integriertem Speicher wählen. Zudem kann man den Speicherplatz mithilfe einer Micro-SD-Karte um bis zu 1 TB erweitern.

Fire HD 8 für Kinder

Amazon bietet das Fire HD 8 auch in zwei speziell auf Kinder zugeschnittenen Varianten an. Die Variante Fire HD 8 Kids richtet sich an Kinder im Vorschulalter und das Modell Fire HD 8 Kids Pro ist für Kinder ab dem Grundschulalter gedacht.

Beide Modelle sind jetzt ebenfalls mit mehr Arbeitsspeicher ausgestattet und zudem ist beim Kauf eines der Kinder-Tablets ein Jahr lang Amazon Kids+ enthalten. Die digitale Medienbibliothek für Kinder kostet normalerweise 4,99 Euro im Monat. Zudem haben die Kinder-Geräte von Amazon eine 2-Jahre-Sorglos-Garantie inklusive. Falls das Gerät herunterfällt oder sonst defekt sein sollte, wird es von Amazon einfach ausgetauscht.

Die neuen Kids-Versionen des Fire HD 8 kommen mit Hüllen in verschiedenen Designs, darunter auch Disney-Prinzessinnen oder die Marvel Avengers.