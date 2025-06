Studie: KI-Chatbots reduzieren Denkleistung langfristig

Eine neue Studie untersucht die kognitiven Auswirkungen des Verfassens von Texten mit Unterstützung großer KI-Sprachmodelle wie ChatGPT. Die Ergebnisse legen nahe, dass der langfristige Einsatz solcher Werkzeuge nicht nur das Schreibverhalten, sondern auch die geistige Aktivität verändert.

KI-Helfer wie ChatGPT tauchen im Alltag immer häufiger auf

Versuchsaufbau mit drei Gruppen

In einem vierteiligen Versuchsaufbau wurden drei Gruppen von Studienteilnehmern verglichen: eine Gruppe arbeitete ausschließlich mit dem eigenen Wissen, eine zweite verwendete eine klassische Suchmaschine, die dritte verließ sich auf ein Sprachmodell. Die Aufzeichnung der Gehirnaktivitäten zeigte deutliche Unterschiede im Maß der geistigen Beteiligung. Während die Gruppe ohne Hilfsmittel den breitesten und aktivsten neuronalen Einsatz aufwies, fiel die Aktivität schon bei der Suchmaschinennutzung merklich ab. Am geringsten war die kognitive Beteiligung jedoch bei den Teilnehmern, die mit dem KI-Assistenten arbeiteten.

Ergänzt wurde die Analyse durch eine Bewertung der Texte und Interviews mit den Probanden. Dabei zeigte sich, dass diejenigen, die mit Hilfe der KI arbeiteten, eine geringere inhaltliche Bindung zu ihren eigenen Texten verspürten und weniger in der Lage waren, eigene Aussagen im Nachhinein zu rekonstruieren. Die Essays dieser Gruppe wiesen zwar eine hohe formale Konsistenz auf, doch fehlte es an sprachlicher Vielfalt und Tiefe.

Wer will kann ganze Aufsätze mit ChatGPT & Co. verfassen

Nutzer häufen „kognitiven Schulden“ an

Die Ergebnisse werfen die Frage auf, wie sich regelmäßige KI-Nutzung auf das Lernen auswirkt. Die Forscher sprechen in diesem Zusammenhang von „kognitiven Schulden“ – also einem schleichenden Verlust geistiger Fähigkeiten durch das Abgeben von Denkprozessen. Das Gehirn spart Energie, wenn es auf externe Werkzeuge zurückgreifen kann, wird dafür jedoch seltener selbst aktiv.

Im vierten Teil des Versuchs, in dem die Gruppen ihre Arbeitsweise wechselten, zeigten sich deutliche. Teilnehmer, die zuvor mit einer KI gearbeitet hatten und nun eigenständig schreiben sollten, taten sich schwer damit, ihre Gedanken zu strukturieren und durchgehend zu formulieren. Ihre neuronale Aktivität blieb deutlich hinter der anderer Gruppen zurück, insbesondere in Bereichen, die mit Konzentration und sprachlicher Verarbeitung in Verbindung stehen.

Umgekehrt aktivierten Teilnehmer, die zuvor ohne Hilfsmittel gearbeitet hatten und nun erstmals ein Sprachmodell nutzen durften, vermehrt visuelle und planungsbezogene Areale im Gehirn.

Klassische Suchmaschine: Hilft, übernimmt aber nicht die ganze Arbeit

Wer fit bleiben will, muss selber denken

Die Studie verweist damit auf ein strukturelles Problem, das über den Bildungsbereich hinausreicht. Automatisierte Hilfsmittel nehmen dem Einzelnen nicht nur Arbeit ab, sondern vermindern auch dessen Kompetenzen. Die Ergebnisse legen nahe, dass das Schreiben – verstanden als aktiver Denkprozess – nicht leichtfertig an Sprachmodelle delegiert werden sollte.

Wer langfristig geistig beweglich bleiben will, sollte weiter die Auseinandersetzung mit Inhalten suchen.

Zum Nachlesen: