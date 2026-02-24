Strom- und Gastarife: Kartellamt macht Druck auf Check24

Wer der Meinung ist, dass sich Preisvergleichsportale darauf beschränken, die in der vom Nutzer ausgewählten Kategorie verfügbaren Angebote neutral zu vergleichen, muss diese Ansicht möglicherweise revidieren. Ermittlungen des Bundeskartellamts haben ergeben, dass Check24 in diesem Bereich erheblichen Einfluss ausgeübt hat. Der Behörde zufolge untersagte das Portal Energieversorgern vertraglich, ihre Strom- und Gastarife über andere Vergleichsportale oder den eigenen Vertrieb günstiger anzubieten als über Check24.

Solche Regelungen werden als wettbewerbswidrige Preisparitäts-, Meistbegünstigungs- oder Bestpreisklauseln bezeichnet und haben das Bundeskartellamt auf den Plan gerufen. Der Behörde zufolge hat sich Check24 bereits verbindlich dazu verpflichtet, die beanstandete Praxis zu beenden. Durch eine außergerichtliche Einigung wurde nach Angaben der Beteiligten ein förmliches Verfahren vermieden. Check24 muss die beanstandeten Punkte bis Jahresende aus seinen Verträgen entfernen.

Einflussnahmen auf die Preissetzung von Vertragspartnern lösen regelmäßig kartellrechtliche Bedenken aus – insbesondere, wenn sie von führenden Anbietern ausgehen. Vermittlungsdienste sollten ihre Vertragsbedingungen vor diesem Hintergrund sorgfältig überprüfen.

-Andreas Mundt, Bundeskartellamt

Konkurrenz ausgehebelt

In der Begründung für sein Eingreifen schreibt das Bundeskartellamt, dass Vergleichsportale zwar grundsätzlich den Wechsel von Anbietern erleichtern und den Wettbewerb stärken können, gleichzeitig jedoch vorausgesetzt wird, dass auch zwischen den Portalen selbst sowie gegenüber anderen Vertriebswegen ausreichend Konkurrenz besteht. Mit den beanstandeten Vertragsklauseln habe Check24 alternative Vergleichsdienste und den Direktvertrieb der Anbieter geschwächt.

Solche Bestpreisklauseln reduzieren nach Ansicht des Kartellamts zudem den Wettbewerbsdruck. Auf dieser Basis könnte ein Portal höhere Provisionen durchsetzen oder beim Service nachlassen, ohne spürbare Marktanteile zu verlieren. Die Energieversorger zahlen bei erfolgreichen Vermittlungen eine Provision an die Portale.

Vergleichsportale wichtigster Vertriebskanal

Marktstudien zufolge ist Check24 für viele Energieversorger der wichtigste Vertriebskanal zur Gewinnung von Neukunden. Demnach erfolgen rund 57 Prozent der Neuabschlüsse von Strom- und Gaslieferverträgen in Deutschland über Onlinevermittlungsdienste. Davon entfallen zwischen 60 und 70 Prozent auf Check24.