Aus HomeDash+ wird HomeHub+ und ein Info-Display für das iPad

In der vergangenen Woche haben wir die App HomeDash+ vorgestellt. Hinter der Anwendung steht der niederländische Entwickler Gijs Raggers. Lesern von ifun.de ist vor allem dessen Bruder Lucas bekannt, der mit Mac-Anwendungen wie Name Changer schon öfter in unserer Berichterstattung vertreten war.

Zunächst ist festzuhalten, dass der Entwickler die App in HomeHub+ umbenannt hat. Anlass ist die Tatsache, dass es bereits eine App mit gleichem Namen gab und Raggers so Verwechslungen und Streitigkeiten vermeiden will.

Info-Display für das iPad

Mit Version 1.2.0 hat der Entwickler den Funktionsumfang der App deutlich erweitert. Ursprünglich war die Anwendung als reines Info-Display für das iPhone konzipiert. Jetzt lässt sich HomeHub+ auch als Controller für Apple Home und zudem als großflächiges Info-Display für das iPad nutzen.

Das Grundprinzip der App bleibt auch unter dem neuen Namen HomeHub+ erhalten. Man kann die App kostenlos laden und auch ohne Bezahlung verwenden, wenn man sie lediglich zur Anzeige von Informationen verwenden will. Ganz egal, ob es sich dabei um die Uhrzeit, Wetterinformationen oder Messwerte der eigenen Smarthome-Sensoren handelt.

Sensorwerte und Verlaufsdaten

In der Dashboard-Ansicht der App werden nicht nur die aktuellen Werte der Sensoren angezeigt. Ergänzend lassen sich Verlaufsdaten erfassen und grafisch darstellen. Voraussetzung ist, dass die verfügbaren Sensoren in den App-Einstellungen aktiviert werden, bevor man sie in der App verwenden kann.

Wenn man HomeHub+ darüber hinaus auch als Schaltzentrale für Apple Home verwenden will, lässt sich diese Funktion zum Preis von 5,99 Euro freischalten. Der In-App-Kauf ermöglicht es, Kacheln für die Bedienung von Lichtern, Steckdosen, Thermostaten, Szenen und mehr in die Layout-Ansicht zu integrieren.

Optional besteht zudem noch die Möglichkeit, in Apple Home eingebundene Kameras in die App zu integrieren. Für diese Funktion wird ein separater In-App-Kauf in Höhe von 1,99 Euro fällig.