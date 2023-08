Streaming: Lubi-Podcast wird zur Serie, Netflix zeigt neuen Fincher

„Der Killer“ wird seine Weltpremiere bereits am 3. September auf den Internationalen Filmfestspielen von Venedig feiern und wird ab 10. November dann in ausgewählten Kinos und direkt auf Netflix zu sehen sein.

Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat den ersten Teaser-Trailer zur Thriller-Produktion „Der Killer“ angekündigt. Bei dem Spielfilm um einen Auftragsmörder handelt es sich um den nunmehr zwölften Film des Erfolgs-Regisseus, dem sich unter anderem mit Produktionen wie Mindhunter, Gone Girl, Se7en und The Game einen Namen machte.

Der Video-Streaming-Dienst Netflix wird Mitte Oktober einen neuen Spielfilm des Kult-Regisseurs David Fincher in die Kinos bringen und gleichzeitig in den hauseigenen Katalog aufnehmen. Das SWR hat aus dem Erfolgs-Podcast über das Doppelleben eines Berliner-Polizisten eine vierteilige Doku-Serie produziert, die noch im Oktober in der ARD Mediathek zu sehen sein wird,

