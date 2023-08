Chime jetzt kostenlos: Mac-App wird Open-Source-Projekt

Der Text- und Code-Editor Chime, eine native Desktop-Applikation für macOS, wird zukünftig als kostenloser Download angeboten und erfordert zum Einsatz keine Lizenz mehr. Zudem können Anwender die Chime nach dem 1. Juli 2023 gekauft haben, eine Rückerstattung des Kaufpreises beantragen.

Ihr letztes großes Update hatte die Chime-App Ende Oktober 2022 zu verzeichnen. Damals wurde Version 2.0 des Editors veröffentlicht, der als SwiftUI-Applikation erstmals vollständig nativ auf dem Mac ausgeführt werden konnte.

Mit Version 2.0. führte Chime zudem die Unterstützung für 23 neue Programmiersprachen ein. Unter anderem versteht sich die App auf Eingaben im Syntax von Bash, C, C++, C#, CSS, Elixir, Elm, Go workspaces, Haskell, HTML, Java, JavaScript, JSON, Julia, Lua, Markdown, Perl, PHP, Python, Rust, SQL und YAML.

Nun hat sich Entwickler Matt Massicotte dafür entschieden seinen ehemals kommerziellen Download in ein Open-Source-Projekt zu überführen und bietet die aktuelle Version 2.2.1, die erst am vergangenen Donnerstag veröffentlicht wurde, nun zum gänzlich kostenlosen Download an.

Chime lässt sich ab macOS 12 installieren und versorgt Mac-Nutzer mit einem Texteditor, der sich auf das Syntax-Highlighting der unterstützten Programmiersprachen versteht und über ein Erweiterungs-System verfügt.

In der Entwicklung von Chime wurde besonderen Wert darauf gelegt eine App aufzubauen, die unter macOS so nativ wie möglich arbeitet. Chime wartet hier auf euren Download.

CotEditor als Alternative

Unsere ausgesprochene Empfehlung in der Kategorie der Texteditoren sichert sich nach wie vor die ebenfalls kostenfrei, die quelloffen entwickelt wird, ultra-zuverlässig arbeitet und sowohl zum Schreiben von Texten als auch zum Arbeiten mit Programmcode eingesetzt werden kann.