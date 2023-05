Streaming: Hijack, Star Trek, Rad der Zeit und die neue Joko-Show

Kurz vor dem langen Wochenende bewerben viele der am Markt aktiven Player die Neuzugänge in ihrer Video-Streaming-Dienste und haben mehrere Trailer veröffentlicht, die bereits einen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Releases zulassen.

Hijack auf Apple TV+

Apple trailert mit Hijack eine neue Serie mit Idris Elba, die an das Erfolgsformat 24 mit Kiefer Sutherland erinnert. Auch Hijack wird seine Geschichte in Echtzeit erzählen. Diese Spiel während eines siebenstündigen Fluges, der auf seinem Weg nach London in die Hand von Entführern gerät.

Apple und Idris Elba hatten eine so genannte „First Look“-Partnerschaft vereinbart, die Apple TV+ ein Vorrecht auf neue Produktionen des aus der BBC-Serie „Luther“ bekannten Schauspielers gewährt.

Jokos neue Show

Allein für den Titel benötigt man fast eine halbe DIN-A4-Seite. Unter der Überschrift „Joko Winterscheidt Presents: The World’s Most Dangerous Show“ machen der Moderator Joko Winterscheidt und Amazon Prime Video zukünftig gemeinsame Sache.

Die sechsteilige Doku-Serie wird ab dem 7. Juni bei Prime Video verfügbar sein und soll sich dann mit einem der „wohl drängendsten Themen unserer Zeit“ beschäftigen: der Klimakatastrophe. Jetzt hat Amazon den ersten Trailer freigegeben.

Star Trek: Strange New Worlds

Einen ersten Trailer gibt es nun auch zur zweiten Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“, die ab Donnerstag, den 15. Juni auf dem Streaming-Dienst Paramount+ debütieren wird. Insgesamt wird diese auf 10 Folgen kommen, diese sollen mit einer Woche Abstand stets Donnerstags veröffentlicht werden.

Das Rad der Zeit

Einen Termin hat nun auch die zweite Staffel der Amazon-Fantasy-Serie „Das Rad der Zeit“. Diese wird ab dem 1. September auf Amazon prime Video laufen.

Amazon hat hier zwar noch keinen Trailer freigegeben, fasst aber immerhin kurz in Worte worauf sich Fans der ersten Staffel einstellen können.