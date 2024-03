macOS Sonoma 14.4: iCloud Drive löscht Datei-Versionen

Mac-Anwender, die ihre Systeme bereits auf die am 7. März zum Download bereitgestellte Version 14.4 von macOS Sonoma aktualisiert haben, Dokumente in Apples iCloud Drive speichern und zudem auch die Systemfunktion „Speicher optimieren“ verwenden, könnten ernsthaften Problemen gegenüberstehen.

Serious bug in Sonoma 14.4 will destroy saved versions in iCloud Drive https://t.co/q0pFAugeoZ via @howardnoakley

— Howard Oakley, Eclectic Light Co (@howardnoakley) March 18, 2024