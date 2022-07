Streaming: Day Shift mit Jamie Foxx, Stallone bei Amazon, Damaged Goods

In der in München angesetzten Serie geht es um das Erwachsenwerden, um Existenzängste, Liebeskummer, enttäuschte Hoffnungen und dramatische Persönlichkeiten – eine Studie des Alterns, die von einem Podcast zusammengehalten wird, für den sich die Sprecherin Nola von ihren Freunden inspirieren lässt.

Der Spielfilm folgt einem Familienvater und Poolreiniger in San Fernando Valley (Jamie Foxx), der sich in Wirklichkeit jedoch als Vampir-Jäger verdingt und dabei nicht alleine gegen die blutrünstigen Geschöpfe kämpft.

Insert

You are going to send email to