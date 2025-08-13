35 Milliarden: Perplexity legt Übernahme-Angebot für Chrome vor

Das amerikanische KI-Unternehmen Perplexity hat ein Übernahmeangebot in Höhe von 34,5 Milliarden US-Dollar für Googles Webbrowser Chrome formuliert. Mit dem Vorstoß will sich das Unternehmen offenbar strategisch auf mögliche Auflagen vorbereiten, die Google im laufenden Kartellverfahren in den USA auferlegt werden könnten.

Nach Angaben von Perplexity sei das Angebot bereits an Googles Mutterkonzern Alphabet übermittelt worden. Finanziert werden solle die Transaktion vollständig durch externe Investoren, deren Namen nicht genannt wurden. Google äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorhaben.

Perplexity betreibt bereits „Comet“

Mit dem hauseigenen Browser „Comet“ spielt Perplexity bereits im Browsergeschäft mit. Die Anwendung soll beim Surfen zukünftig auf KI-Agenten setzen, die Nutzern beim Online-Shopping und anderen Aufgaben assistieren. Falls der Deal zustande kommt, will Perplexity rund drei Milliarden Dollar in Chrome und Chromium investieren sowie einen Großteil der bisherigen Chrome-Belegschaft übernehmen. Änderungen an der Software seien nicht geplant, hieß es. Man wolle für Nutzer und Werbepartner Kontinuität gewährleisten.

Urteil könnte Browser-Verkauf erzwingen

Hintergrund ist ein laufendes Gerichtsverfahren, in dem ein US-Bundesrichter im vergangenen Jahr feststellte, dass Google ein illegales Monopol auf dem Markt für Internetsuche habe. Die US-Regierung hat daraufhin Maßnahmen ins Spiel gebracht, darunter auch die mögliche Veräußerung des Chrome-Browsers sowie die Pflicht zur Lizenzierung von Suchdaten an Wettbewerber. Eine Entscheidung über konkrete Auflagen wird in Kürze erwartet.

Chrome gilt gemeinsam mit dem quelloffenen Projekt Chromium als dominierende Browser-Lösung auf Mac und Windows-PCs. Neben Perplexity hatte zuletzt auch das KI-Unternehmen OpenAI Interesse an einer Übernahme bekundet. Beide Anbieter arbeiten bereits daran Suchvorgänge mithilfe von künstlicher Intelligenz zu automatisieren und zu erweitern.