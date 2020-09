OWC Mercury Elite Pro Dual: RAID-Gehäuse mit integriertem USB-Hub

OWC bietet mit dem Mercury Elite Pro Dual ein externes Festplattengehäuse mit RAID-Optionen und integriertem USB-Hub an. Das Gerät kann bis zu 32 TB Speicherplatz bieten und wird vom Hersteller mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 GB/s beworben. Die einer DVD entsprechende Datenmenge ließe sich damit in nur fünf Sekunden übertragen, 1.000 Fotos benötigen bei diesem Tempo laut OWC gerade mal zwei Sekunden. Damit eignet sich die Speicherlösung natürlich besonders für Menschen, die mit großen Datenmengen jonglieren müssen.

Das Gehäuse bietet Platz für zwei Festplatten oder SSDs in den Formaten 2,5 oder 3,5 Zoll und unterstützt ab Werk auch die RAID-Typen 0 und 1. Für die schnelle Anbindung an den Rechner steht eine USB-C-Schnittstelle zur Verfügung, zudem können dank der integrierten Hub-Funktion weitere Endgeräte über eine USB-C- und zwei USB-A-Buchsen verbunden werden.

Zu beachten ist, dass die integrierte Ladefunktion auf angeschlossenes Zubehör abzielt, ihr könnt also beispielsweise ein verbundenes iPhone laden, doch fehlt dem Hub ein integriertes Netzteil und somit die Möglichkeit, den Hauptrechner selbst mit Strom zu versorgen. Konkrete Wattangaben für die Steckplätze vermissen wir auf der Herstellerseite, der Beschreibung zufolge sollen sich angeschlossene Standard-USB-Geräte jedoch problemlos an den drei rückseitigen Buchsen verwenden lassen.

Laut Hersteller kann das Gehäuse nicht nur mit dem Mac, sondern auch mit Windows-Rechnern oder einem iPad Pro genutzt werden.

OWC Mercury Elite Pro Dual wird in der Ausführung mit integriertem USB-Hub in den USA bereits für 149 Dollar angeboten und sollte in Kürze auch in Deutschland erhältlich sein. Der oben genannte Preis gilt für das Leergehäuse, beim Hersteller selbst lässt sich das Gerät auch direkt mit einer Festplattenausstattung nach Wahl bestückt erwerben. Wer hier selbst Hand anlegt, kommt in der Regel allerdings günstiger weg.