iCloud Drive ersetzt Apples „Dokumente & Daten“ jetzt vollständig

Der Zugriff auf die in der iCloud gespeicherten Dateien kann beim Mac direkt über die entsprechende Finder-Integration erfolgen, iCloud Drive wird hier in der Seitenleiste angezeigt. Auf iOS-Geräten steht hierfür Apples „Dateien“-App zur Verfügung. Zudem stehen die Daten auch beim Besuch von iCloud.com mit dem Webbrowser zur Verfügung.

Zuvor von Apple-Nutzern in der iCloud gespeicherte Daten bleiben auch im Anschluss an die Umstellung erhalten. Es kann lediglich erforderlich sein, dass iCloud Drive generell noch von Nutzerseite aktiviert werden muss, sofern dies nicht bereits zuvor geschehen ist. Der entsprechende Schalter findet sich auf dem Mac in den Systemeinstellungen im Bereich „Apple ID“. Auf iOS-Geräten lässt sich die Funktion in den persönlichen Einstellungen und dort dann im Bereich „iCloud“ aktivieren.

