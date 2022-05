Kabel-TV: Vodafone vereinheitlicht bundesweite Frequenzen

Die lange Umstellungsphase gründet Vodafone zufolge darauf, dass man die Änderungen schrittweise jeweils für einzelne regionale TV-Technikstandorte vornimmt. Beginnen will der Anbieter in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni im bayerischen Landshut.

Vodafone will vom Sommer an die TV-Frequenzen in den Kabelnetzen bundesweit vereinheitlichen. Im Rahmen der Umstellung erhalten im kommenden Monat beginnend zahlreiche TV- und Hörfunksender eine andere Frequenz, Kunden sollen davon aber im besten Fall nichts mitbekommen. Mit dem Abschluss der Maßnahmen wird im April 2023 gerechnet.

