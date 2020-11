„Steam Link“-App mit verbessertem Endgeräte-Support

Die von den Steam-Betreibern Valve herausgegebene iOS-Anwendung „Steam Link“ kommt mit nennenswerten Verbesserungen im Bereich der Zubehör-Unterstützung. Die Steam-Link-App steht neu in Version 1.1.65 zum Download bereit.

Steam Link erlaubt es den Entwicklern zufolge nun, auch über mit den Mobilgeräten verbundene externe Bildschirme zu spielen. Für ein besseres Spielerlebnis soll zudem die Unterstützung von Eingaberäten mit reduzierter Latenz sorgen. Mit Blick auf die verwendbaren Controller wird jetzt auch die Vibration von Xbox- und PS4-Controllern unterstützt. Zudem kann die App jetzt auch in Verbindung mit dem iPhone-Controller Razer Kishi verwendet werden.

Steam Link wurde im Mai vergangenen Jahres mit mehr als zwölf Monaten Verspätung für iPhone, iPad und Apple TV veröffentlicht. Zuvor mussten die Entwickler ihre App mehrmals anpassen, um die bis heute strittigen Anforderungen von Apples App Store in diesem Bereich zu erfüllen. Damit verbunden lassen sich die über Steam verfügbaren Spiele nicht direkt auf dem iOS-Gerät nutzen, sondern die App darf vielmehr als „Fernbedienung“ für einen im selben Netzwerk befindlichen Computer betrachtet werden, auf dem die Spiele-Software jeweils ausgeführt wird.

Mit Blick auf die Bereitstellung von Steam Link hatte Apple bereits vor zweieinhalb Jahren für Verwirrung und teils auch für Ärger gesorgt. Nach der ursprünglichen Freigabe durch Apples App-Store-Kontrolleure hatten die Valve-Entwickler die Veröffentlichung der App bereits mit Termin angekündigt, im Anschluss wurde die Freigabe dann doch noch von Apple blockiert. Die Absage wurde zunächst mit „unternehmerischen Konflikten im Zusammenhang mit den App Store Richtlinien“ begründet, später hat Apple dann eine ausführlichere Begründung nachgeliefert und mitgeteilt, dass die App „gegen eine Reihe von Richtlinien zu nutzergenerierten Inhalten, In-App-Käufen, Inhaltscodes usw. verstößt“.

Steam bietet als plattformübergreifender Shop Computerspiele an, die in Verbindung mit ihrer Kopierschutzintegration in der Regel eine Onlineverbindung benötigen.