Von 0 auf 97 km/h in nur 0,81 Sekunden
Neun Jahre später: Tesla zeigt fliegenden Roadster
Manche Dinge brauchen eben etwas länger. Fast neun Jahre nach der ersten Vorstellung seines neuen Roadster hat Tesla den elektrischen Sportwagen erneut präsentiert. Und diesmal hat Elon Musk tatsächlich geliefert, zumindest bei einer seiner ungewöhnlichsten Ankündigungen: Das Fahrzeug kann kurzzeitig fliegen. Bei einer Veranstaltung im texanischen Waco demonstrierte Tesla außerdem eine Fahrt kopfüber und eine Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (knapp 97 km/h) in gerade einmal 0,81 Sekunden.
Kopfüber fahren und durch die Luft fliegen
Möglich machen das Technologien aus dem Raumfahrtunternehmen SpaceX. Der neue Roadster verfügt über zehn Kaltgasdüsen, die Druckluft aus zwei Hochdrucktanks mit insgesamt 600 Litern Fassungsvermögen ausstoßen. Damit kann das Fahrzeug zusätzlichen Schub erzeugen und sogar kurzzeitig abheben. Ein unter dem Fahrzeug verbautes Saugsystem mit leistungsstarken Ventilatoren erzeugt zudem einen enormen Anpressdruck.
Bei der Vorführung fuhr der Roadster zunächst eine steile Rampe hinauf und blieb dank des Saugsystems sogar kopfüber an der Fahrbahn haften. Anschließend demonstrierte Tesla ein Flugmanöver über mehrere ausgestellte Fahrzeuge hinweg, darunter das Model Y, den Cybertruck und den Tesla Semi.
Auch abseits der ungewöhnlichen Flugtechnik hat sich einiges verändert. Der zweisitzige Roadster erhält eine elektronische Lenkung ohne mechanische Verbindung, ein Yoke-Lenkrad und einen ausfahrbaren Heckspoiler. Die Sitze sind direkt in die Fahrzeugstruktur integriert.
2028 soll es nun endlich losgehen
So beeindruckend die Demonstration ausfiel, so viele Fragen bleiben unbeantwortet. Einen endgültigen Verkaufspreis oder konkrete Auslieferungstermine nannte Tesla nicht. Musk stellte lediglich einen Produktionsbeginn für 2028 in Aussicht.
Ursprünglich hatte Tesla den Roadster bereits 2017 vorgestellt und erste Auslieferungen für 2020 versprochen. Damals war von über 400 km/h Höchstgeschwindigkeit, rund 1.000 Kilometern Reichweite und einem Einstiegspreis von 200.000 Dollar die Rede. Ob diese Angaben für das nun gezeigte Fahrzeug noch gelten, ist offen.
Hinzu kommt die Frage nach der Straßenzulassung. Musk räumte selbst ein, dass das Fahrzeug nicht unbedingt auf Sicherheit optimiert sei. Gerade die Flugfunktionen dürften bei den zuständigen Behörden auf erhebliche Hürden stoßen.
Fest steht damit vorerst nur: Tesla hat nach zahlreichen Verschiebungen tatsächlich einen fliegenden Roadster vorgeführt. Ob daraus in zwei Jahren ein käuflicher Sportwagen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin hat Musk mit seiner bislang ungewöhnlichsten Autoankündigung diesmal nicht nur heiße Luft produziert, sondern auch reichlich Druckluft verbraucht.
Man kann auf jeden Fall kaum behaupten, dass man so etwas zuvor schon gesehen hat ^^
Ich freu mich schon auf die Dashcam Videos
Generell so ne Frage alle wollen fliegende Autos. Wie zur Hölle soll sowas erlaubt werden haha soooo viel zu beachten.
Kann nur als autonomes fliegen gehen. Niemals das jeder das Manuell darf haha
Das (fliegende) Auto wird nur auf Einladung verkauft und ist nicht strassentauglich.
Braucht ja keine Straße xD
Absolut verrückt.
Das Event war absolut der Wahnsinn!
So etwas sieht man nicht so häufig.
Und ich denke, mit den 3 verfügbaren Varianten kommt dieses Auto tatsächlich genau so auf die Straße – mit einem Preis-Leistung-Verhältnis, wo andere (Porsche hust) nur träumen können!
Tesla hat geliefert – so, wie sie es versprochen haben.
Geliefert? Echt? Kann man den kaufen? Heute?
5000€ musst anzahlen…. zum reservieren.
https://www.tesla.com/de_de/roadster
Frag mal nach dem Scheibenwischer
Ich habe lieber mein Kaufinteresse für den elektrischen Boxster bei meinem Porsche Händler hinterlegt.
Na ja. Die Demo war cool, das kann Elon. Ob das jemals so erscheint ist ein ganz anderes Thema. Selbst der nicht fliegende Tesla soll 250.000€ aufwärts Kosten. Da wird selbst ein Porsche zum Schnäppchen.
Stell dir vor, du hast vor 9 Jahren 50.000$ angezahlt und jetzt zeigt man dir schon mal einen Prototypen des Autos, welches möglicherweise in 2 Jahren gebaut wird…
Hatten wir (so ähnlich) schon mal: Vorbestellung und Wartezeit auf einen Trabant seinerzeit in der DDR. Die Funktionen und Fahr/Flugeigenschaften waren allerdings nicht 1:1 vergleichbar …
Ich wäre ganz zufrieden damit. – Gestern in einem 80k Euro Tyron gesessen und mich kaputt gelacht, was die für ein altes Display eingebaut haben. Die UI ist schlecht gewollt und noch schlechter umgesetzt und überall Buttons. Tolle Sitze und Leder, ja, phantastisch! – Ich schweife ab… wollte nur sagen, wir sollten uns mächtig zurückhalten mit Urteilen. Innovation in diesem Sektor passiert nicht mehr in Europa. – Ja, wir machen vorgelagerte Technologien… aber da hört es auch schon auf.
Wurde auch beantwortet, ob diese Druckluft sich von selbst erzeugt? Oder muss was aufgefüllt werden neben Strom?
Ja, wurde gesagt. Die Tanks füllen sich mit Umgebundluft wieder auf. So das diese Sprünge ständig wiederholbar sind.
Magisch …
:D
tolle Show und Stunts
Ich bin Elon sehr dankbar, dass er für so spannende Zeiten sorgt! Grandios. Gespannt auf die Zukunft!!
Mit dem Geld, das in dieses Projekt geflossen ist, hätte Tesla auch z.B. ein Model 2 entwickeln können und damit den Weltmarkt aufrollen …
E. ist einfach nur noch größenwahnsinnig!