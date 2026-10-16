Neun Jahre später: Tesla zeigt fliegenden Roadster

Manche Dinge brauchen eben etwas länger. Fast neun Jahre nach der ersten Vorstellung seines neuen Roadster hat Tesla den elektrischen Sportwagen erneut präsentiert. Und diesmal hat Elon Musk tatsächlich geliefert, zumindest bei einer seiner ungewöhnlichsten Ankündigungen: Das Fahrzeug kann kurzzeitig fliegen. Bei einer Veranstaltung im texanischen Waco demonstrierte Tesla außerdem eine Fahrt kopfüber und eine Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (knapp 97 km/h) in gerade einmal 0,81 Sekunden.

Kopfüber fahren und durch die Luft fliegen

Möglich machen das Technologien aus dem Raumfahrtunternehmen SpaceX. Der neue Roadster verfügt über zehn Kaltgasdüsen, die Druckluft aus zwei Hochdrucktanks mit insgesamt 600 Litern Fassungsvermögen ausstoßen. Damit kann das Fahrzeug zusätzlichen Schub erzeugen und sogar kurzzeitig abheben. Ein unter dem Fahrzeug verbautes Saugsystem mit leistungsstarken Ventilatoren erzeugt zudem einen enormen Anpressdruck.

Bei der Vorführung fuhr der Roadster zunächst eine steile Rampe hinauf und blieb dank des Saugsystems sogar kopfüber an der Fahrbahn haften. Anschließend demonstrierte Tesla ein Flugmanöver über mehrere ausgestellte Fahrzeuge hinweg, darunter das Model Y, den Cybertruck und den Tesla Semi.

Auch abseits der ungewöhnlichen Flugtechnik hat sich einiges verändert. Der zweisitzige Roadster erhält eine elektronische Lenkung ohne mechanische Verbindung, ein Yoke-Lenkrad und einen ausfahrbaren Heckspoiler. Die Sitze sind direkt in die Fahrzeugstruktur integriert.

2028 soll es nun endlich losgehen

So beeindruckend die Demonstration ausfiel, so viele Fragen bleiben unbeantwortet. Einen endgültigen Verkaufspreis oder konkrete Auslieferungstermine nannte Tesla nicht. Musk stellte lediglich einen Produktionsbeginn für 2028 in Aussicht.

Ursprünglich hatte Tesla den Roadster bereits 2017 vorgestellt und erste Auslieferungen für 2020 versprochen. Damals war von über 400 km/h Höchstgeschwindigkeit, rund 1.000 Kilometern Reichweite und einem Einstiegspreis von 200.000 Dollar die Rede. Ob diese Angaben für das nun gezeigte Fahrzeug noch gelten, ist offen.

Hinzu kommt die Frage nach der Straßenzulassung. Musk räumte selbst ein, dass das Fahrzeug nicht unbedingt auf Sicherheit optimiert sei. Gerade die Flugfunktionen dürften bei den zuständigen Behörden auf erhebliche Hürden stoßen.

Fest steht damit vorerst nur: Tesla hat nach zahlreichen Verschiebungen tatsächlich einen fliegenden Roadster vorgeführt. Ob daraus in zwei Jahren ein käuflicher Sportwagen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin hat Musk mit seiner bislang ungewöhnlichsten Autoankündigung diesmal nicht nur heiße Luft produziert, sondern auch reichlich Druckluft verbraucht.