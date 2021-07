Steam Deck: Handheld-Spielkonsole von Valve geht in die Vorbestellung

Mit Steam Deck bietet Valve von heute an seine mobile Spielkonsole zur Vorbestellung an. Das kompakte Handheld-Gerät erlaubt den Zugriff auf die persönliche Steam-Bibliothek wie von einem PC aus. Ein speziell entwickelter AMD-Prozessor soll dafür sorgen, dass sich auch aktuelle AAA-Titel problemlos darauf spielen lassen.

Valve vermarktet Steam Deck als leistungsstarkes Komplettpaket für mobiles Gaming. Das Gerät wurde seinen Entwicklern zufolge besonders für lange Spielsitzungen konzipiert und kombiniert einen 7 Zoll großen Bildschirm mit intuitiven Bedienelementen. Die integrierten Analogsticks sind mit kapazitiven Berührungssensoren ausgestattet und sollen höhere Präzision und mehr Spielkomfort als jedes andere tragbare Spielgerät bieten. Dank der mit verbauten Trackpads sollen auf dem Steam Deck auch solche Spiele Spaß machen, die gar nicht für Mobilgeräte vorgesehen waren. Ergänzend lässt sich auch ein integriertes 6-Achsen-Gyroskop für die Navigation verwenden.

Den technischen Details zufolge arbeitet im Steam Deck eine AMD-Prozessoreinheit mit einem 2,4 – 3,5 GHz Hauptprozessor und einer 1,0 – 1,6 GHz GPU. Das System verfügt über 16 GB Arbeitsspeicher und wird über WLAN angebunden, weiteres Zubehör wie Audiogeräte können kabelgebunden oder über Bluetooth angeschlossen werden. Der integrierte Akku soll je nach Nutzung zwischen zwei und acht Stunden Gameplay ermöglichen.

Das Steam Deck soll im Dezember in den Handel kommen und lässt sich von heuten an auf Steam reservieren. Die Preise beginnen bei 419 Euro für die Variante mit 64 GB internem Speicher. Alternativ stehen weitere Pakete mit 256 und 512 GB Speicherplatz und ergänzendem Zubehör zur Auswahl. Steam will in Kürze zudem eine offizielle Dockingstation als separates Zubehör anbieten.

Das Reservierungssystem des Herstellers weist eine Reihe von Eigenheiten auf, die insbesondere auch verhindern sollen, dass nicht-autorisierte Wiederverkäufer interessierten Kunden die Geräte wegschnappen. So fällt nicht nur eine Reservierungsgebühr an, sondern es ist auch erforderlich, vor Juni 2021 einen Steam-Kauf getätigt zu haben, um die Reservierung heute schon und nicht erst am Sonntag tätigen zu können. Der offizielle Bestellstart ist heute um 19 Uhr.