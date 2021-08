StayGo Mini für iPad: Twelve South präsentiert neues USB-C-Hub

Der amerikanische Zubehör-Anbieter Twelve South, der hierzulande vor allem für seine Schutzhüllen und Geräte-Halterungen bekannt ist, hat mit dem StayGo Mini ein neues Accessoire für iPad-Besitzer angekündigt.



Das kleine USB-C-Hub ergänzt das bereits verfügbare StayGo Hub für den Mac um ein kleineres Modell, das direkt in den USB-C-Port aktueller iPads eingesteckt werden kann. Im Gegensatz zum großen Bruder, der seinerseits über neun Ports verfügt, erweitert die kleine Mini-Variante des StayGo Hubs das iPad jedoch nur um vier zusätzliche Ports.

Neben einer Klinkenbuchse für Kopfhörerkabel mit 3,5mm-Stecker, stehen ein konventioneller USB-A-Port, eine HDMI-Buchse und ein USB-C-Steckplatz zur Verfügung. Letztgenannter dient dabei zur Stromversorgung des iPad.

Mit Verlängerungskabel für den Mac

Um das StayGo Mini auch an einem Mac bzw. mit einem iPad in Schutzhülle betreiben zu können, hat Twelve South dem Hub ein 50 Zentimeter langes USB-C-Verlängerungskabel in den Lieferumfang gelegt.

Die technischen Spezifikationen lesen sich folgendermaßen:

USB-C Stromversorgung: Pass-Thru-Laden mit 85W USB-C PD

4K HDMI: 4K x 2k bei 30Hz HDMI, Full 1080p

USB-A 2.0-Port: Ladeleistung von bis zu 7.5 W mit BC 1.2

Audio-Ausgang für Kopfhörer

Alternativ: PowerExpand Direct 6-in-1

Das StayGo Mini für iPad kommt in Alu-Gehäuse und wird für recht attraktive $60 zum Kauf angeboten – dieser erfolgt vorerst allerdings nur in den Vereinigten Staaten. Eine Alternative bietet sich hierzulande mit dem PowerExpand Direct 6-in-1 an, das neben den Anschlüssen des StayGo Mini auch noch zwei Speicherkarten-Einschübe mitbringt, die SD- und Mikro-SD-Karten beherbergen können. Das PowerExpand Direct 6-in-1 kostet 49,99 Euro.

Das StayGo Mini für iPad stellt sich im eingebetteten YouTube-Video vor. Sobald das Hub auch in Deutschland erhältlich ist, melden wir uns erneut.