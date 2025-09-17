LaCie Rugged SSD4: Schnelle und robuste externe Speicherlösung

Seagate hat mit der LaCie Rugged SSD4 eine neue portable Speicherlösung mit Unterstützung für Thunderbolt 5 im Programm. Das Gerät zielt auf Anwender, die große Datenmengen auch unterwegs verarbeiten müssen und neben hoher Performance auch Wert auf robuste Bauweise legen.

Die LaCie Rugged SSD4 ist 105,3 × 66,9 × 17,3 Millimeter groß und 108 Gramm schwer. Der Ankündigung des Herstellers zufolge erreicht die LaCie Rugged SSD4 beim Lesen Geschwindigkeiten von bis zu 4000 Megabyte pro Sekunde, beim Schreiben seien bis zu 3800 Megabyte pro Sekunde möglich. Auf dieser Basis kann man beispielsweise auch hoch aufgelöstes Videomaterial direkt vom Laufwerk schneiden oder bearbeiten. Das Laufwerk ist nicht nur mit Computern, sondern auch mit verschiedenen Tablets und Smartphones kompatibel. Dabei werden verschiedene Schnittstellen, darunter USB-C mit 40 Gbit/s und die Thunderbolt-Versionen 3 bis 5 unterstützt.

Hält bis zu einer Tonne Druck stand

Seagate betont die besonders robuste Bauweise der Rugged-Geräte. So ist die neue SSD nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Das charakteristische orangefarbene Kunststoffgehäuse ist zu mindestens 35 Prozent aus recyceltem Material gefertigt und soll dafür sorgen, dass die Platte auch Stürze aus bis zu drei Metern Höhe unbeschadet übersteht. Zudem halte das Gehäuse einem Druck von bis zu einer Tonne stand.

Die Rugged SSD4 ist mit bis zu vier Terabyte Speicherkapazität erhältlich. Die vom Hersteller genannten Preise beginnen bei 159,99 Euro für die Version mit einem Terabyte Speicherplatz. Zwei Terabyte kosten 289,99 Euro. Für die Ausführung mit vier Terabyte Speicher muss man 519,99 Euro investieren. Käufer erhalten zudem die Möglichkeit zur kostenlosen Nutzung der Adobe Creative Cloud über zwei Monate hinweg sowie eine dreijährige Garantie mit eingeschlossenem Datenrettungsdienst.

Verfügbarkeit noch eingeschränkt

Seagate zufolge soll die neue SSD ab sofort im Handel erhältlich sein. Bei der Suche bei den auf der Webseite des Herstellers verlinkten Bezugsquellen werden derzeit jedoch entweder keine oder nur ältere Modelle angezeigt. Wir empfehlen daher, entsprechende Angebote genau zu prüfen und am besten nach der Modellnummer STND1000400 Ausschau zu halten.