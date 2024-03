StarlinkMap: Echtzeit Satellitenkarte und weltweiter Preisvergleich

Der Open AI-Mitarbeiter Will Depue hat auf der Webseite StarlinkMap.org sein Hobbyprojekt an den Start gebracht und bietet hier nun eine Online-Plattform an, auf der sich die Positionen, Umlaufbahnen und generellen Standorte aller aktiven Starlink-Satelliten in Echtzeit verfolgen lassen. Ein Augenschmaus.

announcing… starlinkmap dot org

real-time map of every starlink satellite. tracks upcoming launches, other constellations, orbital updates, etc.

finally launching this after a while! more details below. pic.twitter.com/mOuNc9Q8R9 — will depue (@willdepue) March 25, 2024

Starlink-Satelliten in Echtzeit

Die Web-Anwendung versorgt interessierte Besucher mit detaillierten Einblicken in die stetig wachsende Konstellation der SpaceX-Satelliten und stellt neben den interaktiven Satellitenbahnen auch Informationen über bevorstehende Starts und andere relevante Daten zur Verfügung.

StarlinkMap.org nutzt mehrere öffentliche Datenquellen, um die Positionen und Bahndaten der Satelliten zu aktualisieren. Dazu gehören Daten von Celestrak, einem gemeinnützigen Rohdaten-Anbieter, Space-Track, einer Einrichtung des US Space Commands für Satellitenmetadaten, sowie Launch Library 2 für Informationen über vergangene und bevorstehende Starts.

Das vom Multimilliardär Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX zielt mit Starlink darauf ab, ein globales Internetangebot durch ein Netzwerk von Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn anzubieten. Anwender zahlen einen Einmalpreis für die benötigte Hardware und können anschließend zu Monatspreisen von etwa 50 Euro auch an solchen Standorten online gehen, an denen kein Mobilfunksignal, kein Kabel und keine Glasfaserleitung verfügbar ist.

Weltweiter Starlink-Preisvergleich

Aktuell verfügt das Starlink-Netzwerk über mehr als 5.600 Satelliten, wobei insgesamt fast 6.000 in den Orbit gebracht wurden. Allein im vergangenen Jahr gab es im Schnitt alle 5,2 Tage einen neuen Satellitenstart. Nach eigenen Angaben hat Starlink bereits rund 2,6 Millionen Kunden weltweit.

Diese zahlen mitunter jedoch stark unterschiedliche Preise für die selben Leistungen. Wie stark die Kosten für Hardware und Internetversorgung variieren, lässt sich der Webseite starlink-prices.com entnehmen, die die Starlink-Preise in 70 Ländern miteinander vergleicht und dabei auch laufende Aktionsangebote berücksichtigt.