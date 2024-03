iPulse: Mac-Systemmonitor erreicht iPad und iPhone

Die in der Mac-Community durchaus beliebte Software-Schmiede The Iconfactory bietet ihren Systemmonitor iPulse schon seit dem Jahr 2002 für den Mac an. Jetzt haben die Entwickler iPulse auch in einer Variante für iPad und iPhone zum Download im App Store bereitgestellt und offerieren damit eine eher ungewöhnliche App für Programmierer und technisch interessierte Anwender.

Die Anwendung, die ursprünglich für Mac OS X Jaguar entwickelt wurde, steht als 10 Euro teure Mobil-Applikation im App Store bereit.

iPulse zeichnet sich durch eine eigenwillige aber übersichtliche Benutzeroberfläche aus, die es ermöglicht, die Ressourcennutzung des Systems im Blick zu behalten.

Die App überwacht Prozessoren, Netzwerk, Speicher und Speicherplatz kontinuierlich und bietet die Möglichkeit, diese Informationen in der schwebenden Bild-in-Bild-Ansicht darzustellen, die üblicherweise von Videoinhalten genutzt wird. Zudem werden konfigurierbare Audio-Alarme ausgelöst, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, um auf mögliche Probleme aufmerksam zu machen.

Seit 2022 auf dem Mac verfügbar

Zu den Kerninformationen, die iPulse anzeigen kann, gehört die Prozessorauslastung, was für das Verständnis des Energieverbrauchs und der Leistungsfähigkeit selbst geschriebener Apps unter verschiedenen Arbeitslasten relevant sein kann. Darüber hinaus liefert die App Daten zur Nutzung der Grafikkerne.

Die Überwachung des Datendurchsatzes, sowohl beim Download als auch beim Upload, ermöglicht es, die Netzwerkleistung in Echtzeit zu verfolgen. iPulse zeigt zudem die Nutzung des System- und App-Speichers an, einschließlich der Nutzung komprimierten Speichers.

Seit wenigen Tagen auch auf iPad und iPhone

Zielgruppe sind ganz klar Entwickler, die die Performance ihrer Anwendungen direkt auf vorhandenen Endgeräten überprüfen und verbessern wollen. Der Download wird zum Einmalkauf angeboten und besitzt keine weiteren In-App-Käufe oder Abonnements.