25 statt 5 Euro mehr
Starlink-Kunden ungefragt hochgestuft: Abmahnung folgt
Die Verbraucherzentrale Niedersachsen hat Starlink wegen seiner jüngsten Preisänderungen und automatischer Tarifumstellungen abgemahnt. Kunden des Satellitenanbieters sollen teilweise ohne ausdrückliche Zustimmung in den teureren Tarif „Privathaushalt – MAX“ verschoben worden sein.
Über die angekündigten Preiserhöhungen bei Starlink hatten wir bereits im Mai berichtet. Der Tarif „Privathaushalt 200 Mbit/s“ sollte demnach von monatlich 50 auf 55 Euro steigen. Als Begründung nannte der Anbieter gestiegene Betriebskosten und den Ausbau seines Satellitennetzes.
Aus fünf Euro wurden plötzlich 25 Euro
Bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen gingen allerdings Beschwerden von Kunden ein, bei denen es nicht bei der angekündigten Erhöhung um fünf Euro blieb. Ihre Verträge waren offenbar automatisch auf „Privathaushalt – MAX“ für monatlich 75 Euro umgestellt worden.
Statt der angekündigten fünf Euro wurden damit 25 Euro zusätzlich berechnet. Einige Betroffene bemerkten die Änderung noch in der Rechnungsvorschau und konnten wieder in den bisherigen Tarif wechseln. Andere stellten die Umstellung erst nach der Abbuchung fest.
Die Verbraucherschützer halten eine solche Hochstufung ohne ausdrückliche Zustimmung für unwirksam. Starlink könne einen bestehenden Vertrag nicht einseitig durch einen teureren Tarif mit anderen Leistungen ersetzen.
Auch die reguläre Erhöhung wird beanstandet
Die Abmahnung richtet sich nicht nur gegen die automatische Tarifumstellung. Auch die allgemeine Preiserhöhung um fünf Euro wird von der Verbraucherzentrale beanstandet. Die Preisänderungsklausel in den Geschäftsbedingungen sei zu unbestimmt.
Für Kunden sei nicht ausreichend erkennbar, unter welchen konkreten Voraussetzungen und in welchem Umfang Starlink die Gebühren verändern dürfe. Nach Ansicht der Verbraucherzentrale benachteiligt die Klausel die Kunden daher unangemessen. Ob sich diese Rechtsauffassung durchsetzt, ist bislang nicht gerichtlich entschieden.
Kunden sollen Rechnungen kontrollieren
Starlink-Nutzer sollten im Kundenkonto prüfen, welcher Tarif aktuell hinterlegt ist, und die jüngsten Rechnungen mit früheren Abbuchungen vergleichen. Wer ohne Zustimmung hochgestuft wurde, kann der Abrechnung widersprechen, die Rückkehr in den bisherigen Tarif verlangen und zu viel gezahlte Beträge zurückfordern.
Ach wie nervig. Das ist ja in etwa so wie die Prime Video Nummer, wo plötzlich Werbung eingeführt wurde die man dann wieder rauslaufen konnte.
Bin andererseits auch an Starlink interessier nachdem mich die täglichen Verbindungsabbrüche bei Vodafone Cable mittlerweile in den Wahnsinn treiben. Ist das Gras bei Starlink grüner? Bitte echte Erfahrungswerte und wenn’s geht keine Elon-Debatte XD
Nutze Starlink aufgrund Nichtvorhandensein von Glasfaser bzw. vernünftiger DSL Leitung. Man kann damit sehr gut leben.
Schließe mich dem an
Bin vor knapp einem Jahr von Vodafone Cable weg, hin zu Starlink (50€/Monat mit 350mbits down).
Hatte in 2025 knapp 15 Technikerbesuche von vodafone, ständige Verbindungsausfälle. Ratlose Techniker, alle Dosen im Haus, diverse Fritzboxen und Hausverstärker wurden getauscht. Kaum war der Techniker weg, war die Störung wieder da.
Mit Starlink keinerlei Ausfalle mehr. Selbst bei Starkregen funktioniert es gut. Wechsel war beste Entscheidung
Ich bin noch bei Vodafone mangels Alternativen. Ich habe auch ständig Verbindungsabbrüche. Ich hoffe noch auf Glasfaser.
Laut einem Bekannten soll es bei Starlink aber auch ab und an zu Verbindungsabbrüchen kommen.
Wie es hier ist weiß ich nicht. Auf meinen Flügen mit Emirates von Frankfurt über Dubai nach Australien und zurück hatte ich jeweils 18 Stunden kostenloses schnelles Internet an Bord. Fand ich ziemlich beeindruckend.
Wenn man die Anforderung „keine Elon Debatte bitte“ stellt, hat man meines Erachtens die Frage, ob man das Produkt kaufen sollte schon selbst beantwortet.
#ichkaufenichtbeifaschos
Wenn man die Anforderung „keine Elon Debatte“ stellt, hat man sich die Frage, ob man das Produkt kaufen sollte meines Erachtens bereits beantwortet.
Mal abgesehen davon spricht die Preispolitik nicht gerade für das Unternehmen.
#ichkaufenichtbeifaschos
Danke für die Rückmeldungen, das macht Mut
seit 2 Jahren auf dem Land mit perfekten Verbindungen selbst bei sehr schlechtem Wetter. Die Geschwindigkeiten sind sehr hoch. Für mich als Digitalnomade die Basis für meine Arbeit hier auf dem Land.
Vodafone kann ich leider auch nicht empfehlen.
Mir wurde damals ein falscher Vertrag untergejubelt, den ich nur mit viel Aufwand korrigiert bekam.
Bin nach Vertragsende (hatte auch mit ständigen Verbindungs-Problemen zu tun) zur Telekom und bin dort im Großen und Ganzen zufrieden.
Musk: Grok, wie kann ich meinen Laden profitabler machen?
Grok: Warte mal…fertig.
So wird das gewesen sein, ganz genau…
Starlink hatte mich auch interessiert. Für meine Verhältnisse war aber schon die Leistungsbeschreibung und Lieferumfang derart undurchsichtig, dass ich das nicht in die engere Wahl gezogen hatte. Das war noch vor dem Musk-Spektakel. Nach heutigem Stand hätte ich massive Probleme solche Menschen zu unterstützen. Und der Bericht hier bestätigt (mir) meine Vermutung.
Ich finde es immer wieder faszinierend wie man Produkte am Eigentümer, Vorstand oder an Aktionären festmachen kann.
Tesla/Starlink = Musk
Microsoft = Gates
VW = Katar
Mercedes. = China
Von China ist ja eh alles doof.
Apple… Tim Cook hängt ja auch ständig mit Trump rum.
Viel Spaß beim Nicht-Konsumieren