Starlink bietet jetzt Internet für Wohnmobile an

Das vom Raumfahrtunternehmen SpaceX des Tesla-Chefs Elon Musk betriebene Satelliten-Internet Starlink ist seit vergangenem Jahr auch in Deutschland erhältlich. Jetzt legt das Unternehmen mit Starlink für Wohnmobile nach.

Starlink verspricht im Rahmen des neuen Angebots Hochgeschwindigkeits-Internet mit geringer Latenz insbesondere auch an Orten, an denen die Konnektivität auf klassische Weise unzuverlässig oder gar nicht verfügbar ist. Allerdings muss man auch hier einen Blick auf die von Starlink bereitgestellte Abdeckungskarte werfen. Während hier große Teile von Zentraleuropa als verfügbar gekennzeichnet sind, ist Starlink beispielsweise in den gerne per Wohnmobil bereisten nordischen Ländern noch gar nicht aktiv. Zudem ist erwähnenswert, dass Starlink die Verwendung in Bewegung derzeit nicht unterstützt, man kann den Dienst also nur am Stellplatz nutzen.

Auch beim Blick auf den Preis von Starlink für Wohnmobile wird man sich überlegen, ob es nicht doch ein mobiler Hotspot oder gar das erweiterte Datenvolumen des iPhone tut, beziehungsweise man auch einfach mal offline ist. So fällt für die Hardware und deren Versand eine pauschale Gebühr in Höhe von 702 Euro an. Der Service an sich schlägt dann mit 124 Euro im Monat zu Buche – die Abrechnung erfolgt allerdings nur, wenn der Dienst in diesem Zeitraum auch tatsächlich genutzt wird. Auch bietet Starlink einen unverbindlichen Test über 30 Tage hinweg an. Ist man nicht zufrieden, kann man die Hardware zurückschicken und erhält die Kosten vollständig erstattet.

Dafür gibt es bei Starlink für Wohnmobile nicht die ansonsten bei den Angeboten des Dienstleisters bekannten Wartelisten, sondern Bestellungen werden sofort verschickt. Die Inbetriebnahme nimmt Starlink zufolge dann auch nur wenige Minuten in Anspruch, freie Sicht zum Himmel wird für den Empfang vorausgesetzt. Bei der Einrichtung unterstützt die vom Anbieter herausgegebene App Starlink für iOS.