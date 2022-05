Logitech MX Mechanical: Drei verschiedene Schaltertypen konfigurierbar

Für bessere Übersicht sind die Tastaturen mit zweifarbigen Tastenkappen ausgestattet und verfügen über eine integrierte Hintergrundbeleuchtung, die sich in sechs Stufen an das Umgebungslicht anpassen kann. Der integrierte Akku versorgt die Tastaturen bis zu 15 Tage lang mit ausreichend Energie, lässt man die Tastaturbeleuchtung aus, so hält der Akku Logitech zufolge sogar bis zu zehn Monate. Eine Viertelstunde an USB-C angeschlossen, reicht die Aufladung des leeren Akkus bereits wieder für einen vollen Tag Verwendung.

Insert

You are going to send email to