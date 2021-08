Star Wars: Visions ab 22. September: Neuer Trailer und Details

Lucasfilm hat sich mit sieben der talentiertesten Anime-Studios Japans zusammengetan, um ihren unverwechselbaren Stil und ihre einzigartige Vision der Star Wars Galaxie in diese inspirierende neue Serie einzubringen“, sagt James Waugh, Executive Producer und Lucasfilm Vice President, Franchise Content & Strategy. „Ihre Geschichten zeigen das gesamte Spektrum des kühnen Geschichtenerzählens im japanischen Animationsfilm; jede von ihnen wird mit einer Frische und Stimme erzählt, die unser Verständnis davon, was eine Star Wars Geschichte sein kann, erweitert und eine Galaxie feiert, die so viele visionäre Geschichtenerzähler inspiriert hat.

Mit einem neuen Trailer will Disney Lust auf die für kommenden Monat angekündigten Kurzfilme machen, die dann sowohl in der japanischen Originalversion als auch mit englischer und deutscher Synchronisation zu sehen sein werden.

Mit „Star Wars: Visions“ feiert am 22. September eine ungewohnte Umsetzung der Science-Fiction-Reihe Premiere auf Disney+ . Die von Lucasfilm produzierte Serie packt neue Star-Wars-Geschichten in den Stildes japanischen Anime.

