Star Trek: Picard: Trailer und Startermin für die zweite Staffel

Dem legendären Jean-Luc Picard und seiner Crew steht eine aufregende neue Reise bevor: Sie brechen auf in die Vergangenheit. Picard stellt sich mutig den Gefahren der Erde des 21. Jahrhunderts, um in einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit die Zukunft der Galaxie zu retten. Er trifft dabei auf alte Freunde und neue Weggefährten und muss sich bei einer ultimativen Prüfung einem seiner größten Feinde stellen.

Insert

You are going to send email to