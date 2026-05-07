eufy S2 setzt Duftnote: Saug- und Wischroboter vorbestellbar

Saugroboter saugen, wischen und entleeren sich inzwischen weitgehend selbst. Der neue eufy HydroJet S2 will darüber hinaus auch noch für den passenden Duft sorgen. Ankers Smarthome-Marke eufy stattet ihren neuen Premium-Saug- und Wischroboter mit einer integrierten Duftfunktion aus und setzt damit im wahrsten Sinne des Wortes eine Duftnote.



Der HydroJet S2 lässt sich ab sofort vorbestellen und soll ab dem 22. Mai ausgeliefert werden. Der Preis liegt bei 1.499 Euro. Wer bis einschließlich 21. Mai bestellt, erhält ein Ersatz-Zubehörset im Wert von 79,99 Euro kostenlos dazu. Der reguläre Verkaufsstart fällt damit passend in den Zeitraum des Anker Day. Danach soll der Roboter neben der eufy-Webseite auch bei Amazon und im Handel erhältlich sein.

Wischrolle, Duftfunktion und 12-in-1-Station

Wir hatten den HydroJet S2 bereits zur Ankündigung vorgestellt. Damals fiel vor allem eine ungewöhnliche Funktion auf: Der Roboter kann während der Reinigung auch Raumduft verteilen. eufy nennt dafür die Varianten Zitrus-Basilikum, Bambus-Salbei und Bergamotte-Litschi. Damit setzt der S2 im wörtlichen Sinne eine Duftnote – wobei natürlich abzuwarten bleibt, wie dezent oder aufdringlich diese Funktion im Alltag ausfällt.

Technisch tritt der S2 natürlich stärker auf als sein Vorgänger. eufy nennt eine Saugleistung von 30.000 Pascal und kombiniert diese mit dem HydroJet-Wischsystem 2.0. Dabei wird eine 29 Zentimeter breite Wischrolle über 32 Wasserdüsen kontinuierlich mit Frischwasser versorgt. Die Rolle arbeitet mit 15 Newton Wischdruck, elektrolysiertes Wasser soll gegen Flecken, Gerüche und Bakterien helfen.



Für Teppiche setzt eufy auf eine automatische Erkennung. Der Roboter soll sich an unterschiedliche Teppicharten anpassen, die Wischrolle anheben und auch höhere Teppiche bis fünf Zentimeter berücksichtigen. Gegen Haare und Tierfell kommt ein verwicklungsarmes Bürstensystem zum Einsatz, wie man es schon von anderen Herstellern kennt.

Die große UniClean-Station übernimmt mehrere Wartungsaufgaben. Sie entleert den Staubbehälter, wäscht und trocknet die Wischrolle mit 60 Grad heißem Wasser, dosiert Reinigungsmittel und soll den Staub für bis zu 68 Tage sammeln. Für die Navigation nutzt der S2 ein CleanMind-KI-System mit Hinderniserkennung und Kartierung. Spannend wird vor allem, ob eufy die starken technischen Daten auch im Alltag einlösen kann – und ob die Duftfunktion mehr ist als ein netter Gag.