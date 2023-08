StanbyME Go: LG verkauft einen Touchscreen-TV im Koffer

Angekündigt hatte LG Electronics seinen StanbyME Go bereits Mitte des Jahres. Jetzt hat der koreanische Elektronik-Riese Preis und Verfügbarkeit des 27 Zoll großen Displays bekanntgegeben, das zuerst in den Vereinigten Staaten in den Markt starten wird.

AirPlay 2 und 3 Stunden Akku

Der StanbyME Go soll noch im Laufe des Monats zum Verkaufspreis von 999,99 US-Dollar in den Markt starten und lockt früher Vorbesteller mit der kostenlosen Dreingabe eines LG XBOOM 360 Bluetooth-Lautsprechers, der üblicherweise für um die 299 US-Dollar angeboten wird.

Bei dem StanbyME Go handelt es sich um einen Touchscreen-Fernseher der mit Case und vollintegrierter Halterung im Design eines Flugzeugkoffers ausgeliefert wird. Die Halterung erlaubt es den Bildschirm zu rotieren, wobei sich die Audioausgabe der 20-Watt-Lautsprecher (in Stereo und Dolby Atmos) entsprechend der aktuellen Ausrichtung anpasst.

Der integrierte Akku versorgt den Touchscreen-TV mit einer Laufzeit von bis zu drei Stunden und lässt sich dabei auch im „table mode“, etwa für Folien-Präsentationen nutzen.

Marktstart noch im August

Angetrieben wird der StanbyME Go von LGs webOS-Betriebssystem, das sich auf den Empfang von AirPlay-2-Signalen und der Spiegelung von iOS- und iPadOS-Geräten versteht.

Neben einer Sprachsteuerung verfügt der StanbyME Go über Bluetooth und Wi-Fi-Integration und listet mehrere bekannte Streaming-Anbieter unter seinen Content-Partnern, darunter Apple TV, Paramount+, Disney+, Hulu, Netflix, Prime Video, Spotify und YouTube.

Der Touchscreen-TV im Koffer unterstützt HDMI-CEC sowie Wi-Fi 5 und verfügt über eine 1080P FHD-Auflösung von 1.920 px x 1.080 px sowie über eine Bildwiederholrate von 60 Hz.

Was Preise und Verfügbarkeit des STANBYME GO in Deutschland angeht, hat sich LG bislang noch nicht festgelegt.