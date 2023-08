Schräg: Bremen versteigert 10.000 gebrauchte iPad-Schutzhüllen

Und wie kam es zu der Auktion? Nach Angaben des Bremer Bildungsministeriums, seien die einfachen Schutzhüllen inzwischen durch Tastaturhüllen ersetzt worden, von denen es zu Auftakt der iPad-Ausgabe an den Bremer Schulen zu wenige Modelle gab. Und ganz ohne Schutzhüllen, dies gab der Sprecher der Senatorin, Aygün Kilincsoy gegenüber den Kollegen von heise.de zu Protokoll, wollte man die iPads nicht an die Kinder aushändigen.

Der Höchstbietende hat nun 14 Tage Zeit die 10.000 Schutzhüllen in 400 lose gelagerten Kartons abzuholen – werden ansonsten doch Lagergebühren in Höhe von 25 Euro pro Tag fällig.

