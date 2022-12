Staatsanwaltschaft geht gegen Google-Fonts-Abmahner vor

Den Abmahnungen zugrunde liegt ein Urteil des Landgerichts München, dem zufolge der Einsatz von Google-Schriften auf Webseiten gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, sofern keine entsprechende Einwilligung der Nutzer vorliegt. Google bietet für Webseitenbetreiber eine umfangreiche Schriftsammlung zur kostenlosen Verwendung an und ermöglicht es damit verbunden auch, die Schriften dynamisch zu beziehen anstatt sie lokal zu speichern. Bei einem solchen Online-Abruf werden allerdings Nutzerdaten in die USA übertragen, was den Münchner Richtern zufolge ohne Nutzer-Einwilligung als Verstoß gegen die DSGVO zu werten ist.

