SSDs für den Mac: OWC Envoy Pro und Fusion SSD M.2 4×4 PCIe

OWC Envoy Pro Elektron

Der auf Hardware—Komponenten für Mac-Nutzer spezialisierte Anbieter OWC hat heute seine neue Kompakt-SSD, die OWC Envoy Pro Elektron angekündigt.

OWC bewirbt das portable SSD-Laufwerk als staub- und wasserdichte Robustheit mit IP67-Klassifizierung, die ohne zusätzliches Netzteil auskommt und ihren Arbeitsstrom direkt über den verbundenen USB-C-Port bezieht.

Die OWC Envoy Pro Elektron soll mit bis zu 1011 MB/s realer Leistung antreten und so in der Lage sein Datenmengen von 5GB in unter fünf Sekunden zu übertragen. Eine im Gehäuse untergebrachte LED informiert über Zustand und Aktivitäts-Status.

Die neue OWC Envoy Pro Elektron wird in einem wärmeableitenden Aluminiumgehäuse geliefert und kommt mit einem USB-C-Kabel, das einen USB-A-Adapter ab Werk mitbringt.

Die OWC Envoy Pro Elekton ist in Kapazitäten von 240GB ($99) und 480GB ($149) ab sofort über MacSales.com erhältlich – Modelle mit 1TB ($199) und 2TB ($369) Kapazität sollen Mitte November ausgeliefert werden.

Sonnet Fusion SSD M.2 4×4 PCIe

Die Fusion SSD M.2 4×4 PCIe von Sonnet Technologies haut in eine andere Kerbe. Hierbei handelt es sich um eine PCIe-Karte, die selbst keinen Speicher, sondern Platz für bis zu vier M.2-SSDs bietet.

Diese lassen sich dann über einen x16-Steckplatz verbinden und etwa in Kombination mit dem Mac Pro 2019 nutzen. Dabei erhält jede SSD vier Lanes mit PCIe 3.0-Bandbreite. Laut Sonnet lassen sich im Mac Pro 2019 so Geschwindigkeiten von bis zu 11.700 MB/s (bei RAID 0) erreichen.

Zusatz-Kapazitäten von bis zu 8TB sind in einem Thunderbolt-Rechner möglich.

Was die Kompatibilität mit den zahlreichen SSDs der bekannten Drittanbieter angeht (u.a. lassen sichPCIe Gen 4 SSDs von Addlink und Samsung einsetzen), hält Sonnet eine Kompatibilitäts-Liste im PDF-Format vor: M2_compatibility.pdf.

Die Fusion M.2 4×4 PCIe Card trägt eine UVP von 505 Euro und ist im Fachhandel und bei amazon.de erhältlich.