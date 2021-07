QNAP veröffentlicht QTS 5.0 als Beta

Nicht nur Synology, auch die Konkurrenz von QNAP entwickelt das Betriebssystem für seine NAS-Geräte stetig weiter. Brandneu hat der Hersteller die kommende Version QTS 5.0 als Beta veröffentlicht. Die neue Software soll unter anderem die Sicherheit der Systeme verbessern und in der Lage sein, Laufwerksausfälle durch einen Blick in die „KI-Glaskugel“ vorauszusagen.

Insert

You are going to send email to