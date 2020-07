„Spotlight for Mouse“: Logitech will Online-Präsentationen erleichtern

Mit Spotlight for Mouse bietet Logitech eine Software-Version seiner Spotlight-Fernbedienung zum Beta-Test an. Die App soll Computer-Nutzer dabei unterstützen, auch in Videochats effektiv zu präsentieren.

Der Titel „Spotlight for Mouse“ beschreibt dann auch schon im Wesentlichen, was die App macht. Ein virtueller Scheinwerfer verfolgt den Mauszeiger auf dem Bildschirm. Voraussetzung für die Nutzung ist eine passende Computermaus mit Mitteltaste und Scrollrad. Die meisten Logitech-Mäuse erfüllen diese Bedingung selbstredend.

Der Scheinwerfer-Effekt kann durch Drücken der Mitteltaste zu- oder abgeschaltet werden. Mit dem Scrollrad lässt sich die Größe des Scheinwerferkegels verändern.

Google betont, dass sich die Software noch im Beta-Stadium befindet und auf Basis der Anwenderberichte verbessert werden soll. Für den Download ist die Angabe einer E-Mail-Adresse Voraussetzung. „Spotlight for Mouse“ läuft auf Apple-Computern ab macOS 10.13 und kann zudem unter Windows 7 und Windows 10 benutzt werden. Interessenten müssen sich allerdings beeilen, der Beta-Test ist zunächst auf weltweit 2.000 Nutzer begrenzt.