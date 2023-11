Spotify Wrapped 2023: Die beliebtesten Songs, Künstler und Alben

Kurz bevor im Dezember die Besetzung der Belegschaft wieder etwas ausgedünnt wird, bringen zahlreiche Konzerne noch schnell ihre Jahresrückblicke, Bestenlisten und Topcharts an den Start.

Nachdem Apple und Deezer bereits gestern auf die populärsten Songs ihrer Musik-Streaming-Dienste aufmerksam gemacht haben, zieht der skandinavische Platzhirsch Spotify heute nun mit seinem beliebten Wrapped-Format nach und stellt die (auch in Deutschland) nachgefragtesten Interpreten, Songs, Podcasts und Alben 2023 vor.

Meistgestreamt: Taylor Swift

Wichtigste Erkenntnis: 2023 führt kein Weg am Megastar Taylor Swift vorbei. Diese reißt mit über 26 Milliarden Streams nicht nur den ersten Platz der meistgestreamten Künstler weltweit an sich, sondern tut dies auch als erste Frau überhaupt. Der meistgestreamte Song kommt mit „Flowers“ von Miley Cyrus, das nachgefragteste Album weltweit war die Bad-Bunny-Platte „Un Verano Sin Ti„, die es auf immerhin 4,5 Milliarden Streams gebracht hat.

Apache 207 dominiert Deutschland

In Deutschland dominiert weiterhin der Rap die Charts in diesem Jahr in Gestalt von Rapper Apache 207, der es mit seiner Udo-Lindenberg-Kooperation „Komet“ in die Kopfhörer zahlreicher Fans und damit auf den ersten Platz der hiesigen Top-Songs geschafft hat. Was das erfolgreichste Album des Jahres auf dem deutschen Markt betrifft, nennt Spotify hier „Schwarzes Herz“ von AYLIVA, die „Gartenstadt„-Platte von Apache 207 folgt direkt dahinter auf Platz 2.

Wrapped-Rückblick nur in der App

Neben den Toplisten, die wir euch im Anschluss verlinkt haben, rollt Spotify derzeit auch die personalisierten Jahresrückblicke aus, die sich exklusiv über die mobile Applikation des Anbieters einsehen und abspielen lassen.

Noch reagieren die entsprechenden Sonderseiten auf ihren Aufruf, teils mit Fehlercodes, im Laufe der kommenden Stunden sollte Spotify Wrapped jedoch für alle interessierten Anwender verfügbar werden.

Die Spotify-Bestenlisten 2023

Top-Künstler und Künstlerinnen weltweit

Top-Songs weltweit

Top-Alben weltweit

Top-Podcasts weltweit

Top-Künstler und Künstlerinnen Deutschland

Die vollständige Liste gibt es in der Playlist „Top Artists 2023 Deutschland“.

Top-Songs in Deutschland auf Spotify:

Die vollständige Liste gibt es in der Playlist „Top Tracks 2023 Deutschland“.

Top-Alben in Deutschland auf Spotify:

Top-Podcasts in Deutschland auf Spotify: