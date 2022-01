Spotify vs. Neil Young: Apple Music nutzt die Gunst der Stunde

Über den Konflikt zwischen Spotify und Neil Young haben wir bereits berichtet. Der Musiker hat den Musikdienst vor die Wahl gestellt, entweder den wegen fragwürdiger Aussagen zu COVID in die Kritik gekommenen Podcast des Stand-up-Comedian Joe Rogan zu stoppen, oder seine eigene Musik aus dem Spotify-Katalog zu entfernen. Spotify hat sich dafür entschieden, an der hochpreisigen Exklusiv-Produktion mit Joe Rogan festzuhalten und stattdessen auf die Inhalte von Neil Young zu verzichten.

Vermutlich hat man sich bei Spotify gedacht, dass sich ein Wegfall der Alben von Neil Young dann doch besser verkraften lässt, als die rund 100 Millionen Dollar, die sich der Musikdienst die Exklusivrechte an den Inhalten von Rogan angeblich hat kosten lassen. Rogan hat sich seit 1988 einen Namen als Comedian gemacht und arbeitete zwischenzeitlich auch als Martial-Arts-Reporter, Schauspieler und Moderator.

Apple-Werbeoffensive für Neil Young

Spotify hat seine Rechnung allerdings ohne Apple gemacht. Der Hersteller sieht in dem Konflikt mit Young seinerseits eine Steilvorlage für eine außergewöhnliche Werbekampagne für Apple Music, mit der sich der iPhone-Hersteller seinerseits allerdings nicht nur Freunde macht. So beschweren sich auf verschiedenen Internetplattformen Abonnenten von Apple Music darüber, dass Apple sie mit Push-Nachrichten nervt, in denen für die Verfügbarkeit von Neil Young auf Apple Music geworben wird – konkret rührt Apple hier die Werbetrommel für das auf Apple Music verfügbare neuste Album des Musikers in 3D-Audio.

Auf Twitter stellt sich Apple zudem als „The Home of Neil Young“ dar und macht Werbung dafür, dass der komplette Katalog des Musikers über Apple Music verfügbar ist. Zudem bekommen amerikanische Nutzer von Apples Musikdienst, wie das Magazin The Verge berichtet, im Bereich „Entdecken“ von Apple Music eine Sonderseite mit dem Titel „We Love Neil“ präsentiert. Von „subtil“ kann hier wohl längst keine Rede mehr sein, vielmehr wirkt es beinahe schon platt, wie sich Apple diese Gelegenheit zunutze macht, gleichzeitig aber nicht darauf verzichten will, jene Inhalte von Joe Rogan, für die Spotify nicht die Exklusivrechte besitzt, weiterhin über Apple Music anzubieten.