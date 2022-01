Apple TV: tvOS 15.4 verbessert das Wiedergabemenü

Neben den ersten Beta-Versionen von iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5 und macOS 12.3 hat Apple auch die erste Testversion von tvOS 15.4 für Entwickler freigegeben. Sigmund Judge von dem auf Apples Unternehmungen im Videobereich spezialisierten Blog Screen Times gewährt uns einen ersten Blick auf die damit verbundenen Änderungen.

We need to talk about the latest tvOS 15.4 Developer Beta 1 starting with the newly improved Video Player with in-built Up Next queue 🤯 but there's more… pic.twitter.com/7z0io09ykF

— Sigmund Judge (@sigjudge) January 27, 2022