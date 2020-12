Spotify-Podcasts auf Echo-Geräten verfügbar

Alexa-Nutzer können jetzt auch Spotify-Podcasts auf ihren Echo-Geräten hören. Die erweiterte Integration der Spotify-Funktionen geht heute auf Echo-Geräten in Deutschland an den Start.

Die Funktionserweiterung ermöglicht es, Spotify-Podcasts durch einfache Alexa-Befehle zu starten. Auch ist es möglich, eine Episode zu pausieren, um sie anschließend auf einem anderen Gerät fortzusetzen. Beispielsweise kann man so zu einem anderen Echo-Gerät, der Spotify-Webseite oder der Spotify-App wechseln.

Damit man die neue Funktion nutzen kann, muss zunächst das persönliche Spotify-Konto in der Alexa-App mit dem Amazon-Dienst verbunden werden. In den Einstellungen „Musik und Podcasts“ steht darüber hinaus nun auch die Möglichkeit zur Verfügung, Spotify als bevorzugten Anbieter für Podcasts festzulegen. Auf die Frage nach einem Podcast hin wird der hier ausgewählte Anbieter dann wie wir es bereits vom Musikbereich her kennen bevorzugt für die Wiedergabe ausgewählt.

Alexa-Befehle zur Wiedergabe von Podcasts: