Spotify: Neue Webseite zeigt Top-Charts aus Wunschländern und Städten

Richtig gut ist der Blick über den Tellerrand allerdings, um die musikalische Stimmung in anderen Ländern einzufangen. Wer sich etwa dafür interessiert, was im Lieblingsurlaubsland beziehungsweise im Geburtsland von Mutter oder Vater gerade angesagt ist, der darf auf Spotifys neuer Chart-Übersicht endlich mal aus den sonst sehr regional gefärbten Wiedergabelisten ausbrechen.

Die Chart-Übersicht, die sich in ihrer ganzen Vielfalt nur dann nutzen lässt, wenn ihr euch mit eurem Spotify-Account angemeldet habt, lässt das Abspielen der gelisteten Lieder, Interpreten und Alben zwar zu, kann die einzelnen Chart-Ranglisten aber nicht als Wiedergabeliste in das persönliche Spotify-Konto übernehmen, was etwas schade ist.

In den jeweiligen Einzelansichten lassen sich dann die Wochen durchstreifen und exakt auswählen. Zudem stehen für ausgesuchte Städte und Metropolregionen erweiterte Übersichten zur Verfügung, die euch etwa die 100 beliebtesten Tracks in Bochum oder Berlin anzeigen können.

