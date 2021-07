Spotify: Immer mehr Hörspiele verschwinden und Spotify hat Schuld

Leider sind derzeit einige unserer neuen Hörspiele nicht bei unserem Streamingpartner Spotify verfügbar. Die Enttäuschung aller Nutzer:innen können wir gut verstehen. Es ist auch in unserem Interesse, dass unsere Hörspiele über alle möglichen Kanäle gehört werden können. […] Wir möchten an dieser Stelle versichern, dass wir unsere Audio-Inhalte an Spotify genauso ausliefern, wie alle anderen. Die Entscheidung, betroffene Hörspiele nicht auszuspielen, liegt bei Spotify. Wir haben keine Information, wann die Hörspiele wieder verfügbar sein werden. […]

Wie EUROPA auf Nachfrage gegenüber ifun.de versichert, ist Spotify für das plötzliche Fehlen der beliebten Hörspiele verantwortlich. Man könne Spotify-Nutzern derzeit leider nur empfehlen, so eine EUROPA-Sprecherin, sich direkt an Spotify zu wenden. Die eigenen Hörspiele seinen bei allen anderen Streaming-Partnern nach wie vor verfügbar.

Entsprechend nachvollziehbar waren die verärgerten Reaktionen zahlender Spotify-Nutzer, als die ersten EUROPA-Hörspiele aus dem Spotify-Katalog verschwanden. Neuerscheinungen beliebter Titel wie Conni oder die drei ??? erschienen in der Spotify-App auf einmal mit ausgegrauten Titeln. Die Community spekulierte: EUROPA zieht Inhalt von Spotify ab, um das eigene Hörspiel-Abo zu pushen. Doch dem ist nicht so.

Im Laufe der Jahre stellte EUROPA dann jedoch fest, dass die übersichtliche Aufbereitung des eigenen Hörspiel-Angebotes in einer iPhone-App einen so großen Mehrwert bietet, dass Nutzer dafür auch bezahlen würden. Den Gesetzen des Marktes folgend stampfte EUROPA die Ooigo-App konsequent ein und veröffentlichte Mitte April den neuen Hörspiel Player.

An den plötzlichen Sinneswandel des für die Produktion vieler in Deutschland beliebter Hörspiele verantwortlichen EUROPA-Verlages erinnert ihr euch sicherlich noch.

Insert

You are going to send email to