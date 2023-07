Sportstreaming-Dienst Dyn startet am 23. August

Im Rahmen einer Werbeaktion bietet Dyn sein Abo über die ersten zwölf Monate hinweg zum reduzierten Preis von 10,50 Euro pro Monat an. Voraussetzung ist dabei, dass man noch im Juli abschließt. Regulär fällt ansonsten ein Monatspreis von 14,50 Euro für den Zugriff auf die Inhalte des neuen Sportanbieters an.>

Hinter dem Ableger des Medienkonzerns Axel Springer SE stehen die ehemaligen DFL-Manager Andreas Heyden und Christian Seifert sowie mit Marcel Wontorra der Sohn des Sportreporters Jörg Wontorra. Auf dem Programmzettel von Dyn stehen Live-Angebote aus den Bundesligen in den Sportarten Basketball, Handball, Hockey, Tischtennis und Volleyball, ergänzt von internationalen Wettbewerben. Dyn hat das Ziel ausgegeben, in der Saison 2023/2024 mehr als 2000 Spiele live zu übertragen, wobei alle Abonnenten Zugriff auf alle Spiele aller Sportarten haben. Ergänzend werden zahlreiche redaktionelle Formate integriert.

