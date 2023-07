Emmy Awards 2023: Apple freut sich über 54 Nominierungen

Nachdem Apple TV+ bereits im vergangenen Jahr satte 52 Nominierungen für die prestigeträchtigen Emmy Awards vorweisen konnte, hat der Videodienst im aktuellen Jahr nochmal zugelegt. Für die Emmy Awards 2023 wurde Apple TV+ sogar 54 mal nominiert. Apple TV+ wird damit nur drei Jahre nach seinem weltweiten Start zu dem am dritthäufigsten für für einen Emmy nominierten Anbieter.

Die Erfolgsserie „Ted Lasso“ konnte sich dabei auch in diesem Jahr wieder besonders gut platzieren und zählt im dritten Jahr in Folge mit diesmal insgesamt 21 die meisten Emmy-Nominierungen im Bereich Comedy. Der auf Apple TV+ erschienende Film „Still: A Michael J. Fox Movie“ ist derweil der in diesem Jahr am häufigsten nominierte Beitrag aus dem Segment der Doku-Filme und -Serien. Insgesamt finden sich 13 der über Apple TV+ verfügbaren Filme und Serien auf der Liste mit den diesjährigen Emmy-Nominierungen.

Die vollständige Liste mit den Nominierungen in allen 124 Kategorien lässt sich hier als PDF abrufen. Eine Übersicht der Apple-Erwähnungen in diesem Jahr hängen wir unten an. Die aus dieser Vorschlagsliste ausgewählten Preisträger werden dann am 18. September bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr konnte Apple am Enden dann insgesamt neun Emmy Awards einstreichen, für vier davon war die Serie „Ted Lasso“ verantwortlich.

Wenngleich sich Apple zurecht über den erfolgreichen Start seines Videoangebots freut, kann die Konkurrenz von HBO mit Blick auf die Anzahl der Nominierungen hier noch einmal eine Schippe drauflegen. Die hierzulande über WOW verfügbaren HBO-Produktionen „Succession“, „The Last of US“ und „The White Lotus“ liegen mit 27, 24 und 23 Nominierungen noch vor der hier bestplatzierten Apple-Serie.

Emmy Awards 2023: Die Apple-Nominierungen

Bei den Emmy Awards 2023 wurden die folgenden von Apple verantworteten Filme und Serien für eine Auszeichnung nominiert, darunter übrigens auch vier Werbespots. Wir haben hier den englischen Originaltext und damit auch die ursprünglichen Kategoriebezeichnungen einkopiert:

Ted Lasso season three (21)

Outstanding Comedy Series

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series: Jason Sudeikis

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Phil Dunster

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Brett Goldstein

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series: Juno Temple

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series: Hannah Waddingham

Outstanding Guest Actor in a Comedy Series: Sam Richardson

Outstanding Guest Actress in a Comedy Series: Becky Ann Baker

Outstanding Guest Actress in a Comedy Series: Sarah Niles

Outstanding Guest Actress in a Comedy Series: Harriet Walter

Outstanding Directing for a Comedy Series: Declan Lowney

Outstanding Casting for a Comedy Series

Outstanding Writing in a Comedy Series

Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series: A.J. Catoline, ACE, Alex Szabo

Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series: Melissa McCoy, Francesca Castro

Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)

Outstanding Contemporary Hairstyling

Outstanding Original Music and Lyrics: “Fought & Lost”

Outstanding Original Music and Lyrics: “A Beautiful Game”

Outstanding Music Supervision

Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode

STILL: A Michael J. Fox Movie (7)

Outstanding Documentary or Nonfiction Special

Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program

Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program

Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program

Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)

Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)

Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)

Bad Sisters (4)

Outstanding Lead Actress in a Drama Series: Sharon Horgan

Outstanding Directing for a Drama Series: Dearbhla Walsh

Outstanding Writing for a Drama Series

Outstanding Casting for a Drama Series

Black Bird (4)

Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie: Taron Egerton

Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie: Paul Walter Hauser

Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie: Ray Liotta

Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie

Schmigadoon! season two (3)

Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)

Outstanding Choreography for Scripted Programming

Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)

The Problem With Jon Stewart season two (3)

Outstanding Talk Series

Outstanding Directing for a Variety Series

Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Special

Shrinking (2)

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series: Jason Segel

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series: Jessica Williams

Five Days at Memorial (1)

Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode

Prehistoric Planet season two (1)

Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)

Selena Gomez: My Mind & Me (1)

Outstanding Writing for a Nonfiction Program

For All Mankind season three experience (1)

Outstanding Emerging Media Program

Carpool Karaoke: The Series season five (1)

Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series

Hello Tomorrow! (1)

Outstanding Main Title Design

Nominees for Outstanding Commercial (4)