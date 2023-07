Ist die USV mit dem Stromnetz verbunden und über USB an den Mac angesteckt, erscheint auch bei Desktop-Rechnern eine Art Batterie-Kontrollfeld in der Menüleiste. Darüber kann man dann nicht nur Statusinformationen wie etwa den Akku-Stand der verbundenen USV abrufen, sondern auch direkt die erweiterten Einstellungen im Systemsteuerungsbereich „Energie sparen“ öffnen. Hier stehen dann zusätzliche Optionen für den Fall eines Stromausfalls zur Verfügung.

Für eine Hardware-Vorstellung aus dieser Kategorie haben wir uns eines der von CyberPower angebotenen USV-Geräte ausgesucht. Die Besprechung liefern wir in den nächsten Tagen nach, vorab wollen wir aber quasi als Grundlage dafür einen Blick auf die in macOS integrierten Funktionen im Zusammenhang mit dem Betrieb einer unterbrechungsfreien Stromversorgung werfen.

Auch wenn unsere Stromnetze deutlich stabiler sind als das, was wir zum Teil aus anderen Ländern mitbekommen. Die Verwendung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) kann nicht nur in Verbindung mit Servern, sondern auch an Desktop-Arbeitsplätzen von Vorteil sein und nicht zuletzt auch vor Hardware-Schäden schützen.

Einstellungen in macOS integriert USV am Mac: Verhalten bei Stromausfall konfigurieren

Insert

You are going to send email to