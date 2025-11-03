Kompakt-Keypad von Satechi: Mac-Ziffernblock im Alugehäuse

Mit dem Slim Wireless Keypad ergänzt der Zubehörhersteller Satechi sein Portfolio um einen externen Ziffernblock, der sich vor allem an Nutzer richtet, die regelmäßig mit Zahlen arbeiten und eine kabellose, platzsparende Lösung suchen.

Satechi Keypad: Auch die kleine Variante ist in zwei Farben verfügbar

Das Gerät ist ab sofort in Silber und Space Grau erhältlich und wurde im Design auf aktuelle Apple-Produkte abgestimmt. Damit eignet es sich gut als Ergänzung zu MacBooks oder kompakten Tastaturen ohne eigenen Ziffernblock.

Das Gehäuse aus Aluminium misst 11,4 × 7,9 × 0,78 Zentimeter und bringt 99 Gramm auf die Waage. Durch die leichte Neigung der Oberfläche wird eine angenehmere Handposition beim Tippen unterstützt. Das Keypad bietet ein vollständiges Ziffernfeld und richtet sich sowohl an Nutzer im Büro als auch im Homeoffice. Verbunden wird es über Bluetooth 3.0, ein zusätzlicher Dongle ist nicht erforderlich. Der integrierte Akku wird per USB-C geladen und ermöglicht den Einsatz an macOS- und Windows-Systemen.

Alternative mit zusätzlichen Tasten

Neben dem neuen Slim Wireless Keypad bietet Satechi für zehn Euro mehr auch eine erweiterte Variante an. Das sogenannte Bluetooth Extended Keypad verfügt über insgesamt 34 Tasten. Neben dem klassischen Ziffernblock sind Navigationspfeile sowie zusätzliche Mac-spezifische Tastenkombinationen integriert, die insbesondere bei der Arbeit mit Tabellen oder Textverarbeitung die Bedienung erleichtern können.

Auch diese Variante ist aus Aluminium gefertigt, unterstützt Bluetooth-Kopplung und wird über einen USB-C-Anschluss aufgeladen. Je nach verwendetem Betriebssystem kann es allerdings Unterschiede in der Funktion einzelner Tasten geben.

Das Standardmodell des Slim Wireless Keypad ist über Amazon für 39,99 Euro erhältlich. Die erweiterte Variante wird dort zum Preis von 49,99 Euro angeboten.