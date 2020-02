Speedport W724: Router-Firmware blockiert Onleihe und teils IoT-Dienste

Die Telekom hat bei einem Update ihrer Speedport-Router vom Typ W724 offenbar Mist gebaut. Der Zugriff auf die Online-Bibliothek Onleihe ist für Internetkunden der Telekom mit diesem Router-Typ derzeit weitgehend nicht möglich. Zudem muss man davon ausgehen, dass auch andere Angebote beeinträchtigt sind.

Die Onleihe-Betreiber divibib stehen mit der Telekom in Kontakt und teilen mit, dass eine Korrektur in Arbeit ist. Der Provider habe das Problem erkannt und werde ein Softwareupdate nach Fertigstellung ausliefern. Einen Zeitplan diesbezüglich will allerdings niemand nennen, auch bei der Telekom hält man sich diesbezüglich bedeckt und teilt lediglich mit, dass an der Fehlerbehebung gearbeitet werde.

Offenbar wird der Zugriff auf die Online-Bibliothek durch die Firewall-Einstellungen des Routers verhindert. In einem Statement gegenüber dem IT-Magazin Heise versucht sich die Telekom an einer Erklärung. Man habe versucht, die Geräte gegen eine neue Angriffsart abzusichern indem der Router „ungewöhnlich kleine Netzwerk-Pakete, die häufig bei bestimmten Angriffen verwendet werden“ ignoriert. Erst im Nachhinein habe man bemerkt, dass derartige Datenpakete auch von den Servern der Onlinebibliothek und einigen älteren IoT-Geräten verwendet werden.

Letzteres deutet darauf hin, dass auch verschiedene Smarthome-Produkte betroffen sein könnten. Falls ihr also einen Telekom-Router vom Typ Speedport W724 in Verwendung habt, ist die Ursache für Funktionsstörungen bei bestimmten Onlinediensten möglicherweise also hier zu suchen.