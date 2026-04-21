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Sendebereiche für Kinder und Erwachsene

Disney+ integriert linearen Disney Channel
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Disney+ erweitert sein Angebot um den Zugriff auf denDisney Channel. Das ursprünglich ausschließlich für Kinder und Jugendliche entwickelte TV-Angebot war zunächst ausschließlich kostenpflichtig erhältlich und ist inzwischen seit längerer Zeit auch im Free-TV verfügbar. Mit der Integration in Disney+ sollen Abonnenten künftig auch direkt auf diesen Teil des Disney-Angebots zugreifen können.

Tagsüber Fokus auf Kinder

Inhalte für jüngere Altersgruppen sind auch weiterhin ein Schwerpunkt des Disney Channels. So setzt sich das Programm unter der Woche am frühen Morgen aus Sendungen zusammen, die laut Disney auf Kinder im Vorschulalter ausgerichtet sind. Dazu zählen Serien wie „Bluey“, „Disney Junior Arielle“ oder „Marvel Iron Man und seine fantastischen Freunde“.

Disney Channel Bluey

Das Nachmittagsprogramm bestreitet Disney mit Angeboten für Kinder ab sechs Jahren, der Sender nennt hier Inhalte wie „Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir“, „Phineas und Ferb“ oder „Big City Greens“.

Abends Serien für Erwachsene

Zu den restlichen Sendezeiten ist das Angebot des Disney Channel vornehmlich auf Erwachsene ausgerichtet. Vormittags stehen hier familienfreundliche Sitcoms wie „Modern Family“, „Dharma & Greg“ oder „Wunderbare Jahre“ auf dem Programm. In den Abendstunden soll der Sender mit erfolgreichen Sitcoms und Kult-Klassikern, wie „Modern Family“ und demnächst auch „How I Met Your Mother“ sowie „Scrubs – Die Anfänger“ unterhalten.

Disney Channel Modern Family

Der Disney Channel wird ab Mai in den Leistungsumfang von Disney+ integriert. Im Gegensatz zu dem sonst in diesem Rahmen verfügbaren On-Demand-Angebot erhalten Abonnenten damit Zugriff auf ein lineares Programm. Das Programm des Disney Channel lässt sich hier für den aktuellen Tag sowie die drei folgenden Tage abrufen.

Erst vor wenigen Tagen hat Disney angekündigt, sein Abo-Angebot um Inhalte des amerikanischen Sportsenders ESPN zu erweitern.
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21. Apr. 2026 um 10:24 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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  • Großartige News für alle überforderten Eltern, die ihre Kids im Kindergartenalter regelmäßig mit iPads ruhigstellen – jetzt müssen sie nicht mal mehr aufwändig etwas raussuchen, sondern können einfach den Channel anklicken!

    • I know what you meant. But nevertheless – dieses ruhig stellen ist eine große Shaisze!

    • Vielleicht sprichst du diese, sofern du welche in deinem Umfeld hast, einfach darauf an.

      Ansonsten wäre ich mit Pauschalurteilen ein wenig bedachter.

      Wir stecken nicht in deren Situationen, wissen nicht wie wenig Schlaf die Eltern bekommen haben. Wie dünn deren Nervenkostüm gerade ist.
      Oder ob die Kinder neurodivergent sind.

      Disclaimer: Ich renne auch eher mit den Kids draußen rum, während wir z.B. im Restaurant aufs Essen warten.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

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