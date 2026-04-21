Disney+ integriert linearen Disney Channel

Disney+ erweitert sein Angebot um den Zugriff auf denDisney Channel. Das ursprünglich ausschließlich für Kinder und Jugendliche entwickelte TV-Angebot war zunächst ausschließlich kostenpflichtig erhältlich und ist inzwischen seit längerer Zeit auch im Free-TV verfügbar. Mit der Integration in Disney+ sollen Abonnenten künftig auch direkt auf diesen Teil des Disney-Angebots zugreifen können.

Tagsüber Fokus auf Kinder

Inhalte für jüngere Altersgruppen sind auch weiterhin ein Schwerpunkt des Disney Channels. So setzt sich das Programm unter der Woche am frühen Morgen aus Sendungen zusammen, die laut Disney auf Kinder im Vorschulalter ausgerichtet sind. Dazu zählen Serien wie „Bluey“, „Disney Junior Arielle“ oder „Marvel Iron Man und seine fantastischen Freunde“.

Das Nachmittagsprogramm bestreitet Disney mit Angeboten für Kinder ab sechs Jahren, der Sender nennt hier Inhalte wie „Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir“, „Phineas und Ferb“ oder „Big City Greens“.

Abends Serien für Erwachsene

Zu den restlichen Sendezeiten ist das Angebot des Disney Channel vornehmlich auf Erwachsene ausgerichtet. Vormittags stehen hier familienfreundliche Sitcoms wie „Modern Family“, „Dharma & Greg“ oder „Wunderbare Jahre“ auf dem Programm. In den Abendstunden soll der Sender mit erfolgreichen Sitcoms und Kult-Klassikern, wie „Modern Family“ und demnächst auch „How I Met Your Mother“ sowie „Scrubs – Die Anfänger“ unterhalten.

Der Disney Channel wird ab Mai in den Leistungsumfang von Disney+ integriert. Im Gegensatz zu dem sonst in diesem Rahmen verfügbaren On-Demand-Angebot erhalten Abonnenten damit Zugriff auf ein lineares Programm. Das Programm des Disney Channel lässt sich hier für den aktuellen Tag sowie die drei folgenden Tage abrufen.

Erst vor wenigen Tagen hat Disney angekündigt, sein Abo-Angebot um Inhalte des amerikanischen Sportsenders ESPN zu erweitern.