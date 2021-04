Soundcore Life Q35: Neuer ANC-Kopfhörer von Anker

Mit dem Soundcore Life Q35 hat Anker einen weiteren Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung im Programm. Das Gerät ist das neue Flaggschiff in der Reihe der kabellosen Soundcore-Kopfhörer des Herstellers. Die damit verbundene erstmalige Unterstützung von LDAC Hi-Res Audio bleibt allerdings Android-Nutzern vorbehalten, Apple unterstützt den proprietären Sony-Codec nicht.

Dennoch zeigt sich der Soundcore Life Q35 auch in Verbindung mit iOS-Geräten als konsequente Weiterentwicklung. So hat Anker die Form des Kopfhörers und damit den Tragekomfort optimiert. Zudem verspricht der Hersteller weitere Verbesserungen im Bereich der aktiven Geräuschunterdrückung. Auch die integrierte Freisprechfunktion wurde dem Hersteller zufolge optimiert.

In den Ohrmuscheln befinden sich laut Herstellerangaben links und rechts je ein 40-mm-Seidenmembrantreiber und zwei Mikrofone. Letztere sollen Außengeräusche analysieren und dafür sorgen, dass diese effektiv gefiltert und ausgeblendet werden. Die Intensität der Geräuschunterdrückung lässt sich durch die von Anker zur Verfügung gestellten Modi Transport, Outdoor und Indoor anpassen.

Ähnlich wie wir es von Apple-Geräten kennen, wirbt auch der neue Anker-Kopfhörer mit einer Trageerkennung. Die Funktion pausiert die Wiedergabe, wenn der Kopfhörer abgenommen wird, und setzt sie fort, sobald der Soundcore Life Q35 wieder aufgesetzt wird.

Die Akkulaufzeit des Geräts wird wie beim Vorgänger mit 40 Stunden angegeben. Diese Zahl bezieht sich auf die Benutzung mit aktivier Geräuscherkennung. Im gewöhnlichen Modus soll der Akku bis zu 60 Stunden halten und sich in nur fünf Minuten für weitere vier Stunden Musik aufladen lassen.

Anker bietet seinen neuen Kopfhörer Soundcore Life Q35 zum Preis von 129,99 Euro über Amazon an. Im Lieferumfang sind ein Reiseetui inklusive 3-5mm-AUX-Kabel und Reiseadapter fürs Flugzeug enthalten.

Begleitend dazu ist das Vorgängermodell des Kopfhörers gerade günstiger zu haben. So lässt sich der Preis für den Soundcore Life Q30 gerade per Rabattgutschein auf 67,99 Euro senken. Ebenso bietet Anker seine Ohrhörer Soundcore Life A2, Soundcore Life P2 und Soundcore Liberty Air gerade günstiger an.