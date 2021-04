HomePod: Update auf 14.5 und Stereoset als Mac-Lautsprecher

Auch für HomePod-Besitzer hat Apple mit dem Update auf Version 14.5 eine neue Software-Version veröffentlicht. Die Installation lief bei uns allerdings nicht so glatt, wie bei den anderen gestern von Apple veröffentlichten Aktualisierungen. Teils wurde das Update angeboten und ist daraufhin wieder verschwunden, bei einem älteren HomePod wurde auch gar nichts angezeigt. Erst ein Neustart der Geräte hat dazu geführt, dass sich die neue Software-Version anzeigen und installieren lässt.

Stereo-HomePods als Mac-Lautsprecher

Wer zwei HomePods als Stereoset betreibt, kann diese mit dem ebenfalls neuen macOS 11.3 jetzt endlich auch als Standard-Lautsprecher am Mac verwenden. Eine Option, die insbesondere mit Blick auf den HomePod mini interessant ist. Zwar muss man auch für zwei der kleinen HomePods noch knapp 200 Euro investieren, hat dann aber ein ordentliches und schickes Set Computer-Lautsprecher am Start, die sich darüber hinaus mit Siri und in Multiroom-Setups nutzen lassen.

Wohl aufgrund der Tatsache, dass wir dergleichen längst erwartet hätten, erwähnt Apple die Neuerung nicht gesondert. Die Umstellung fällt in den Einstellungen für die Audioausgabe auf den ersten Blick auch nicht groß auf, doch werden die beiden als Stereoset verbundenen HomePods jetzt nicht mehr separat, sondern als einzelner Eintrag und somit als gemeinsames AirPlay-Ziel angezeigt.

Audioausgabe-Einstellungen auf dem Mac

Ihr findet die Einstellungen für die Audioausgabe über das neue Kontrollzentrum von macOS Big Sur rechts oben neben der Uhr in der Mac-Menüleiste. Dort steht das Stereoset als Ausgabeziel zur Verfügung. Alternativ könnt ihr die Einstellung auch über die Systemeinstellungen „Ton“ vornehmen.

An dieser Stelle sei auch nochmal daran erinnert, dass ihr einzelne Elemente aus dem macOS-Kontrollzentrum „wie früher“ auch wieder in der Menüleiste ablegen könnt. Ich müsst die Entsprechenden Bereiche – beispielsweise WLAN oder Ton – einfach per Drag-and-Drop aus dem Kontrollzentrum an die gewünschte Stelle in der Menüleiste ziehen. Der Eintrag im Kontrollzentrum bleibt unabhängig davon erhalten.