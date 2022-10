Soundcore Liberty 4: Ohrhörer integrieren Herzfrequenz-Messung

Die Audio-Spezialisten von Soundcore bieten zahlreiche Ohr- und Kopfhörer in unterschiedlichen Produktkategorien an. Erst in der vergangenen Woche hat Soundcore mit den Soundcore Sleep A10 neue In-Ears zum Schlafen vorgestellt – mit Geräusch-Stopp, Schlafüberwachung und integriertem Wecker.

Die High-End-Ohrhörer im Soundcore-Portfolio, tragen den Namen Liberty und sind in mehreren unterschiedlichen Varianten am Markt erhältlich. Die Liberty Air 2 Pro bieten aktive Geräuschunterdrückung in einer klassischen Bauform. Die Liberty 3 Pro füllen die Ohrmuschel ihrer Anwender aus, verzichten dafür jedoch auf einen aus dem Ohr ragenden Stiel und orientieren sich eher an den Liberty 2 Pro.

Liberty 4 mit Herzfrequenz-Messung

Jetzt hat Soundcore die Liberty 4 vorgestellt und kehrt zur klassischen Bauform zurück. Die neuesten In-Ears des Anbieters verstehen sich auf eine aktive Geräuschunterdrückung, bieten die Personalisierung der Audiowiedergabe nach einem kurzen Hörtest an und besitzen mehrere Audioprofile, die in der begleitenden Soundcore-App ausgewählt werden können.

Herzfrequenz-Sensor im Gehörgang

Wichtigste neue Funktion ist jedoch ein Gesundheitsfeature, das so noch von keinem Liberty-Modell unterstützt wird: Die Soundcore Liberty 4 besitze eine Herzfrequenz-Sensor, der den Pulsschlag und den Blutsauerstoff-Wert ermitteln kann.

Mit einem drahtlos ladbarem Ladecase ausgestattet (ein USB-C-Anschluss ist ebenfalls verfügbar) kommen die Soundcore Liberty 4 auf eine Gesamtlaufzeit von 28 Stunden und sind in der Lage neun Stunden Audiowiedergabe am Stück zu liefern.

Die Ohrhörer unterstützen die gleichzeitige Verbindung und den schnellen Wechsel zwischen Mac und iPhone und stellen sich auf dieser Sonderseite vor. In den USA sind die neuen Modelle für $150 in den Markt gestartet, hierzulande werden die Soundcore Liberty 4 erst in einigen Tagen verfügbar sein. Erst dann werden auch die offiziellen Deutschland-Preise feststehen.

Soundcore Liberty 4 im Video