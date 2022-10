⌃⌥⌘⇧ statt Caps Lock: Mac-App Hyperkey fortan kostenlos

In der Hyperkey-Applikation könnt ihr festlegen wie genau Hyperkey eure Caps Lock-Taste modifizieren soll und zudem wählen, ob der schnelle Druck auf diese genau so wie das Anschlagend er Escape-Taste gewertet werden soll.

Mit Hyperkey bietet der Programmierer schon seit längerem eine App an, die lediglich eine Aufgabe erfüllt: Hyperkey versorgt euch mit einer „zusätzlichen“ Taste auf der Tastatur, die, von euch angeschlagen, genau so reagiert als hättet ihr die Tasten Control, Option, Command und Shift gleichzeitig gedrückt.

Neben Rectangle bietet Hanson zahlreiche kleine Hilfs-Anwendungen an, zu denen etwa der Trackpad-Konfigurator Multitouch oder auch die Tastatur-Monitor Keylimepie zählt, der die angeschlagene Taste im Bildschirm darstellt und sich so für Präsentationen und Software-Demonstrationen eignet.

