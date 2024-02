Soundcore Boom 2: Neuauflage des tragbaren Party-Lautsprechers

Mit dem Boom 2 hat Soundcore einen Nachfolger für seinen tragbaren Boom-Lautsprecher angekündigt. Das neue Modell wird am 11. März zum Preis von 129,99 Euro in den Handel kommen. Wer sich jetzt für den Newsletter zum Verkaufsstart einschreibt, bekommt beim Verkaufsstart des Lautsprechers einen Ohrhörer im Wert von 79,99 Euro kostenlos dazu.

Kommen wir erstmal zu den Eckdaten des neuen Soundcore Boom 2. Der tragbare Lautsprecher verfügt über 80 Watt Musikleistung und eine optionale Bassverstärkung durch einen speziell abgestimmten Equalizer. Das verbaute Audiosystem besteht aus einem 2.1-Kanal-Subwoofer, der von zwei Tweetern flankiert wird. Diese Kombi soll für intensiven und raumfüllenden Klang mit kristallklaren Höhen sorgen.

Als Partymaschine eingesetzt kann der Soundcore Boom 2 auch mit einer in die beiden Geräteseiten integrierten Lightshow dienen, die der Produktbeschreibung zufolge perfekt auf die laufende Musik abgestimmt ist. Dabei spielt es auch keine Rolle, wenn die Party im wahrsten Sinn des Wortes feuchtfröhlich wird, der Boom 2 ist schwimmfähig und nach IPX7 zertifiziert, sollte also auch das zeitweilige Untertauchen bis zu einem Meter Tiefe und über 30 Minuten hinweg überstehen.

Der integrierte Akku hält im besten Fall 24 Stunden lang durch und kann gleichzeitig auch dafür genutzt werden, ein Mobiltelefon oder dergleichen mit Strom zu versorgen.

Boom 2 kaufen, Sport X10 Ohrhörer geschenkt

Kommen wir zurück zu der oben angesprochenen Einführungsaktion: Wenn ihr euch für den Newsletter zum Produkt einschreibt, geht damit noch keine Kaufverpflichtung einher. Ihr sichert euch auf diese Weise lediglich einen Gutschein für die True-Wireless-Ohrhörer Sport X10 von Soundcore, die separat zum Preis von 79,99 Euro angeboten werden.

Am Tag des Verkaufsstarts will Soundcore dann den Rabattcode gemeinsam mit einer Anleitung zum Einlösen verschicken. Voraussichtlich läuft das dann so, dass man dann entweder bei Soundcore oder bei Amazon den Boom 2 gemeinsam mit dem Sport X10 in den Warenkorb legt, und dank des Rabattcodes lediglich den Lautsprecher bezahlt.