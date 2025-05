SoundAnchor: AirPods am Mac ohne Micro verwenden

Der hauptberuflich bei Spotify tätige Entwickler Flavio De Stefano hat in seiner Freizeit die Mac-Anwendung SoundAnchor entwickelt. Die App richtet sich insbesondere an Mac-Besitzer, die AirPods oder andere drahtlose Kopfhörer verwenden.

Wir haben erstmals direkt nach dessen Erscheinen über SoundAnchor berichtet. Damals war die App allerdings noch nicht von Apple notarisiert und die Installation deswegen mit einem umständlichen und für viele Nutzer abschreckenden Genehmigungsprozess verbunden. Inzwischen lässt sich die App allerdings von Apple geprüft mit nur einem Klick installieren und und liegt zudem in vollständig deutscher Übersetzung vor.

Wenn man seine AirPods normalerweise mit einem Mac verbindet, werden diese nicht nur als Gerät für die Audioausgabe, sondern automatisch auch das interne Mikrofon der Ohrhörer als standardmäßige Eingabequelle für das Systemaudio festgelegt. Dies ist allerdings nicht zwangsläufig die beste Lösung, denn die Mikrofonqualität der AirPods ist eher mäßig und diese Konfiguration kann zudem auch die Audioqualität der AirPods negativ beeinflussen.

Mithilfe von SoundAnchor kann man dieses Problem auf einfache Art und Weise lösen. Die App lässt sich direkt über die Menüleiste erreichen und zeigt separate Listen für die bekannten Ein- und Ausgabegeräte an. Dort kann man die Reihenfolge der Ein- und Ausgabegeräte dann getrennt voneinander und nach Belieben anpassen. Das jeweils oberste verfügbare Gerät in den beiden Listen wird dann automatisch als Standardgerät für das System verwendet.

Kostenlos oder mit Entwickler-Spende

SoundAnchor ist aktuell in Version 1.3.1 erhältlich. Der Entwickler bietet die Anwendung kostenlos über seine Webseite an. Alternativ dazu kann man die App auch über den Mac App Store beziehen. Diese Option empfiehlt sich vor allem dann, wenn man den Entwickler für seine Arbeit belohnen will. Im Mac App Store wird SoundAnchor für 1,99 Euro angeboten. Alternativ dazu könnt ihr euch auch durch eine Spende über „Buy me a coffee“ beim Entwickler erkenntlich zeigen.